Niño de 11 años, desapareció en Garzón luego de subir a un vehículo de carga

El desesperado padre que está tras la pista de su hijo desaparecido, cuenta que el menor en compañía de otros niños subió a un vehículo de carga que se dirigía al sur del País.

Se trata de Albert Arley Trochez Bermeo, quien completa cinco días desaparecido.

Los hechos:

Mientras que Wilton se encontraba laborando en San Vicente del Caguán (Caquetá), dejó a sus cuatro hijos al cuidado de una mujer con la que convive hace un mes, su hijo en compañía de otros amigos, emprendieron camino al sector Altos de Garzón, donde en un juego de niños, comenzaron a subirse a los camiones que por ahí transitan logrando su hijo abordar uno de estos, partiendo con rumbo desconocido.

“Yo pido que me colaboren, si alguien lo ha visto. Que me llamen y así me toque ir a buscarlo donde esté, voy y lo busco. En la Policía se pusieron bravos, porque dijeron que era descuido y que tocaba esperar 72 horas para buscarlo. Yo estaba viajando pero me puse a buscarlo de una vez, la idea mía es ir a buscarlo por el Caquetá”, dice el padre del menor.

El padre del menor dejó a disposición el número telefónico, 3222444637, al que los ciudadanos pueden comunicarse si saben algo de Albert Arley.