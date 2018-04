Neiva-Habitantes de Rivera se manifestaron contra el cobro del impuesto predial

En buses y chivas llegaban gritando arengas contra el costo excesivo de los impuestos. Aseguran que no están en contra del pago de este, pero que esperan las autoridades pertinentes cobren lo justo de acuerdo a la realidad de Rivera.

Fredy Ernesto Tovar, líder del municipio, asegura que encontraron varias inconsistencias en los costos según los espacios del terreno “No vamos a permitir que nos impongan un avaluó catastral de manera irresponsable, como logramos demostrárselo a la Dra. Ana Victoria Rincón, sub directora de Catastro por ser violatorio de la Ley de Ordenamiento Territorial”

Además indicó que el estudio arroja unas zonas homogéneas socio económicas que no corresponden a la realidad “Para todos los del municipio es claro que AgroDer es la tierra más productiva y más costosa que hay en Rivera”.

Indicó que los estudios también tienen unas estratificaciones que no son acordes a la realidad y que esto ha permitido que los impuestos estén por encima, según el denunciante, el director del IGAC, no les ha solucionado nada y dice que hasta el momento solo se ha comprometido con la palabra, situación que le permite dudar, porque ya habían tenido un primer acercamiento con el alcalde y con el director, y hasta el momento no ha pasado nada.

Por su parte la entidad los atendió y aseguró que van a revisar el caso para darles una respuesta frente a sus cuestionamientos.