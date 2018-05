Neiva dirá presente en la II Válida nacional de badminton

El programa escuelas de iniciación deportiva de la Secretaría de Deportes y Recreación de Neiva, continúa formando deportistas con habilidades para participar en competencias nacionales.

Este es el caso de Alan Yovanny Perdomo de 14 años que hace parte de las escuelas de formación deportiva en bádminton y quien gracias a su esfuerzo y dedicación se ganó el cupo para participar de la II válida nacional de este deporte.

“Alan es un joven talentoso, muy constante, que aporta mucha técnica y sabiduría al grupo, que tiene un nivel importante para poder ir a representar al departamento del Huila en estas justas, en las cuales habrá representación de todos los departamentos y tendrán lugar en Melgar los días del 17 al 20 de mayo”, comentó Natalia Medina Ortiz, instructora del programa Centros de Iniciación y Formación Deportiva del Municipio.

Dentro de los objetivos de este programa está el aprovechamiento del tiempo libre, punto importante para que los niños, niñas y jóvenes puedan practicar cualquiera de las 13 disciplinas que la Secretaría de Deporte tiene para ellos de forma gratuita.

“Para mí el bádminton es lo mejor que me ha pasado en la vida, pues me ha quitado la pereza, he aprendido a trabajar con la raqueta y el gallo que es con la que uno batea; he aprendido a disparar y otras técnicas”, explicó, Alan Yovanny deportista.