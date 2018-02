NASA apoyará con tecnología espacial monitoreo de biodiversidad colombiana

Fueron seleccionados tres proyectos en la última convocatoria de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), como apoyo al plan de trabajo del Grupo de Observaciones de la Tierra (GEO en inglés), los cuales realizarán el monitoreo de la biodiversidad colombiana.

Las propuestas realizadas desde el Instituto Humboldt en unión con instituciones de EE.UU, organizarán una red nacional de observación de la diversidad biológica y desarrollarán herramientas informáticas que formen mapas de distribución de especies y de estructura de hábitats a partir de imágenes satelitales.

El proyecto trata de reconocer el ambiente para la toma de decisiones en cuanto a la gestión y conservación de la biodiversidad colombiana, como agricultura (seguridad alimentaria), clima, salud, biodiversidad, energía, desastres, desarrollo urbano e infraestructura.

Para este año, María Cecilia Londoño, investigadora del Instituto Humboldt y coinvestigadora de dos de las tres propuestas seleccionadas por la NASA, afirmó que “todos los proyectos financiados para Colombia están enfocados en el área de biodiversidad”.

Las propuestas serán financiadas por la NASA durante los próximos tres años y serán desarrolladas en colaboración con el American Museum of Natural History, el Instituto Max Plank y las universidades City of New York, Pace, Yale, Temple y Northern Arizona.