Mintransporte recomendó madrugarle al retorno para mejorar la movilidad este puente

El viceministro de Transporte, Andrés Chaves, encabezó hoy un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el que se reunieron los principales actores para los operativos de movilidad que se realizarán durante el puente festivo de Reyes entre el 6 y el 8 de enero. En el encuentro se hizo una recomendación a los colombianos para que le madruguen más al Plan Retorno y así evitar congestiones durante el ingreso a las ciudades.

“En este puente que acaba de pasar se vieron grandes represamientos porque se unieron varios factores: los derrumbes producto de las fuertes lluvias, varios accidentes y atropellamientos en puntos críticos, vehículos varados, entre otros. Pero el factor más importante fue que la mayoría de viajeros decidieron regresar a última hora a sus lugares de origen y eso se tradujo en una entrada masiva de carros principalmente a la ciudad de Bogotá”, dijo el Viceministro.

De hecho, según cifras de la Dirección de Tránsito y Transporte (Ditra) de la Policía Nacional, durante el fin de semana que acaba de pasar, la movilización de carros desde y hacia Bogotá aumentó 19 por ciento frente a lo registrado en la misma fecha de 2017. Además, de acuerdo con el concesionario de la vía Bogotá – Girardot, mientras que el lunes 1 de enero entraron a la capital 50 mil vehículos, al día siguiente este número fue de 51 mil.

El llamado de atención se hace por cuenta de las cifras que se han registrado en las vías en lo que va corrido de la temporada. Mientras que los accidentes cayeron 75% durante el Plan Retorno de Fin de Año, las muertes tuvieron una disminución de 41 por ciento y hubo cero fallecidos en siniestros por embriaguez. Sin embargo, se detectaron 274 conductores alcoholizados al volante, un número superior al 68% al del año anterior.

“El 88 por ciento de los accidentes de tránsito en el país son básicamente por fallas en el comportamiento vial. En ese sentido es el llamado que hacemos, para que efectivamente se cumpla con todas las normas que están establecidas en el Código Nacional de Tránsito como no exceder los límites de velocidad, no sobrepasar en doble línea, no conducir bajo los efectos del alcohol, respetar todas las señales de tránsito, entre otras”, agregó el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv), Alejandro Maya.

Finalmente, el Superintendente de Puertos y Transporte, Javier Jaramillo, dijo que se seguirán haciendo los controles en las terminales de transporte para verificar que los buses de servicio especial cumplan con todas las condiciones técnicas y que los conductores puedan garantizar la seguridad de sus pasajeros.

“Estamos en las 22 terminales principales de todo el país. Estamos revisando toda la documentación de los despachos: seguros como Soat y Pólizas de Responsabilidad Civil, así como revisiones técnico mecánicas. De la misma forma, se está verificando que las rutas que tienen más de ocho horas lleven segundo conductor. Este fin de semana vamos a implementar con mayor rigurosidad la revisión de exámenes médicos. A parte de la alcoholimetría vamos a mirar en qué condiciones están los conductores para evitar el microsueño”, señaló Jaramillo.