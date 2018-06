México quiere la clasificación ante Corea del Sur

Este sábado en la localidad de Rostov México rivalizará con Corea del Sur en juego por el grupo F y del cual podría salir el primer clasificado a octavos de final por ese grupo.

El equipo entrenado por Juan Carlos Osorio llega con la confianza en las nubes luego de lo que fue el histórico triunfo ante los alemanes, aun así dentro del ambiente del equipo azteca se viene llamando a la mesura ya que califican esa victoria como algo positivo pero solo un primer paso.

Por su parte los surcoreanos vienen con una presión añadida: la de ganar si no quieren ser eliminados, preocupa en las huestes asiáticas el hecho de llevar tres partidos en línea sin marcar gol y el llevar siete partidos mundialistas sin conocer el triunfo, adicional a ello no se contará con su defensor estrella Park Joo Hoo, quien no se pudo recuperar

Posibles alineaciones

Corea del Sur: Jo Hyeonwoo; Lee Yong, Kim Younggwon, Jang Hyunsoo, Kim Minwoo; Ki Sungyueng, Jung Wooyoung, Lee Jaesung; Hwang Heechan, Son Heungmin, Lee Seungwoo

México: Guillermo Ochoa; Carlos Salcedo, Hugo Ayala, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Miguel Layún, Héctor Herrera, Andrés Guardado; Carlos Vela, Javier Hernández, Hirving Lozano.