Megaobras inconclusas nuevas trampas para los inversionistas

Los rumores que circularon durante las últimas semanas sobre la inminente intervención de la compañía promotora del hotel BD Bacatá por el INCUMPLIMIENTO de pagos y promovedores se acaban de confirmar con la decisión de la Superintendencia de Sociedades de aceptar a la sociedad Promotores Colombia para iniciar un proceso de reorganización empresarial para ser la más importante mega obra y la más grande de Bogotá en el tema de arquitectura y edificaciones.

Existen unos pasivos grandes y la decisión se tomó luego de verificar el elevado volumen de pasivos, que alcanzan los 133.195 millones de pesos y a la dificultad que enfrentaba la empresa para honrar sus deudas. Como promotora del acuerdo fue designada una importante abogada especializada en derecho privado económico para salvaguardar este proyecto.

A través del auto 400-005180 del pasado lunes 16 de abril, la Súper sociedades dio inicio al proceso que busca lograr un acuerdo para “preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuración operacional, administrativa, de activos y pasivos”, se pretende el mejoramiento de las relaciones comerciales de este proyecto con los bancos y que se cumpla con los términos establecidos.

La reorganización empresarial fue solicitada directamente por la compañía BD Promotores Colombia, que cumplió un proceso luego de que la Delegataria para Inspección Vigilancia y Control de la Súper sociedad le formulara requerimientos respecto al manejo de los pasivos de la sociedad.

Según la Supersociedades, del total de pasivos que actualmente tiene la compañía, 57,45 por ciento corresponde a obligaciones que han sido incumplidas por más de tres meses. Entre los pagos pendientes se destacan algunos tributarios como los de retención en la fuente, por 14.098 millones de pesos y pro retención del ICA, por 135 millones de pesos.

La compañía atribuyó las dificultades financieras que enfrenta en estos momentos al elevado endeudamiento financiero que contrajo para adecuación y amueblamiento del hotel Augusta, así como para el desarrollo de la operación; los gastos de personal improductivo; el aumento de la tasa de cambio; la prolongada duración de la obra que generó sobrecostos y la reducción de las ventas y de los ingresos del Proyecto BD Bacatá.

Funcionarios de Supersociedades indicaron que a partir de esta decisión, “la compañía deberá abstenerse de realizar pagos o arreglos por fuera de este proceso y tampoco podrá realizar ventas que estén por fuera del giro ordinario de sus negocios sin autorización de la Superintendencia de Sociedades”. Nos hacemos varias preguntas, entre ellas, Imaginé un mundo en el que nadie pudiera pedir un préstamo: ni casa, ni auto y posiblemente tampoco regalos por Navidad o ALGUNA EPOCA ESPECIAL

La posibilidad de tomar prestado dinero es vital. De hecho, mucho de lo que tomamos prestado es “deuda buena”, cuando el pago de esa deuda es asumible y nos ayuda a pagar algo con el tiempo, como las hipotecas. El problema aparece cuando las deudas se salen de control y no puedes pagar lo que debes. Eso es la conocida como deuda “mala “como el caso de bacata.

¿Cómo puedes distinguir unas de otras? ¿Cómo saber si es un problema? Primero, necesitas saber más sobre el tipo de deuda que tienes. Algunas deudas están garantizadas por una propiedad, lo que significa que si dejas de pagarlas, puedes perder el bien en cuestión y eso está pasando en el consorcio bacata. Y están hipotecando parte de su proyecto En el caso de las hipotecas, por ejemplo, el banco te puede forzar a vender tu casa. Las deudas que no están aseguradas acarrean más riesgos para el prestamista, ya que no hay manera de recuperar el dinero si se no se cumple. Por ello, tienen un tipo de interés más alto. En este grupo, se encuentran las tarjetas de crédito o la mayoría de los créditos bancarios y los préstamos entre particulares. Esperaos que se de este megaproyecto para beneficio de los que viajamos con frecuencia a la capital de la república.