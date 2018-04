Medidas de resistencia civil contra Alidas e Invías. No paguemos peajes

Nuevamente los viajeros que utilizan la ruta Neiva-Garzón-Pitalito y el sur del Huila se llevaron un susto monumental por los deslizamientos en el sector de Peri congó y como ya es conocido hubo un muerto y muchos heridos. Esta vez fue en plena temporada después de semana santa cuando apenas llegaban de disfrutar las fiestas santas con sus familias.

Las fuertes lluvias que iniciaron desde la noche del día de la tragedia terminaron aflojando las rocas de la parte alta de la montaña, que cayeron sobre la calzada y hundieron la banca de la vía, gracias al nulo mantenimiento de aliadas y por eso sedan esos derrumbes y desprendimientos de rocas que fue de inmensas proporciones pero que atrapó varios vehículo, por lo que la situación pasó a mayores. De inmediato los bomberos de Timaná se hicieron cargo de la situación y empezaron a recomendarles a los viajeros que tomaran la ruta La Guaira-Naranjal-Sicana para llegar a su destino.

En el lugar hubo confusión porque la vía alterna no ofrece las condiciones para vehículos pequeños y el daño es grave para los pequeños y grandes automotores que circulan por esta vía y la pregunta de siempre y quien responde, como la cantidad de automóviles que se movilizaban el domingo anterior por esa ruta con destino a Pitalito y al vecino departamento de Putumayo sufren daños en la suspensión y en otras partes de carrocería, además esta no es la primera vez que se presenta un derrumbe en el sector de Peri congó, el año anterior también iniciando el año la vía fue afectada por varios derrumbes que mantuvieron interrumpido el paso varios días. En esa ocasión la calzada fue reparada a medias pero ahora nuevamente por culpa del invierno fue destruido un pedazo de banca de carretera y no se sabe cuándo la reparen.

La vía está a cargo de Aliadas para el Progreso empresa nefasta para los huilenses porque reiteradamente incumple sus compromisos y los opitas exigimos el cambio de esta concesionaria, que además es la entidad encargada de construir la doble calzada Neiva-Mocoa que hasta hoy es una utopía. Ellos serán los que determinen los trabajos que se deben realizar. Hay paso restringido por la vía principal de los vehículos de transporté de pasajeros o carros grandes en las primeras horas de la mañana de ayer las autoridades de carreteras del departamento reportaron que debido a las difíciles condiciones, el cierre en la vía era intermitente y que las labores de adecuación avanzaban desde temprano, para reabrir lo más pronto posible la vía. Según los mentirosos y faltos de compromiso de esta empresa.

Sobre la mañana la Policía de Carreteras del Huila reportó el paso a un carril para vehículos livianos. Estaba totalmente bloqueada la vía, debido al colapso de la bancada y piedras y escombros que cayeron sobre el lugar. La concesión ya retiró los escombros y tenemos paso a intermitente a un carril, de vehículos pequeños y grandes. Tenemos restricción de vehículos de carga pesada que pasan por la vía que conecta a Acevedo con Altamira.

Estos días la preocupación de los viajeros que están en zonas como Pitalito y San Agustín era que las lluvias continúen y no se pueda dar paso por la vía con seguridad, Sin embargo varias personas manifestaron que sus desplazamientos son frecuentes por negocios o porque sus familiares están en el sur del Huila por lo que esperan que a esa fecha el paso por Peri congó esté totalmente restablecido. Como opita y sur huilense entramos en resistencia civil y no pagaremos el peaje respectivo en el punto de peaje los cauchos en la vía Neiva- campo alegre, tampoco en la vía garzón- Altamira conocido como el llano de la virgen, o en su defecto se pagaran únicamente con monedas de 50 pesos el valor de estas estafas a los huilenses, así lo hice saber y así quiero que nos conectemos en resistencia civil contra estas empresas que desestabilizan el diario vivir de los huilenses. Apoyemos esta importante iniciativa.