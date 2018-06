Mediante acto académico, opitas conocieron la historia del rajaleña

La Agencia Cultural del Banco de la República en Neiva fue escenario de la conferencia ‘Historia del Rajaleña del Huila y el Rajaleña como base de la música tradicional y sus personajes’.

El impresionante espacio académico contó con maestros y expertos en el tema como: Said Garcés, Orlando Mosquera Botello, Gustavo Córdoba y representantes del ámbito nacional como: Elías Echavarría y Gildardo Cruz.

El conferencista, Said Garcés, hizo un recorrido histórico del Rajaleña huilense desde el punto de vista sociológico, antropológico y etnográfico. Explicó la historia de la copla cuando se sitúa en las diferentes regiones de Colombia, los cambios melódicos en la medida que se fueron desarrollando como su llegada al Huila, y la forma en que se convierte en Rajaleña.

Así mismo realizó un recorrido sobre las tonadas más importantes como las de Peñas Blancas, Fortalecillas y Neiva, quienes fueron interpretadas por el grupo musical ‘Los Raspayucos’ dirigida por Víctor Hugo Reina.

“Mi motivación por conocer la historia del Rajaleña huilense, nace por la literatura y escritos guiados hacia los representantes de esta tradición y las diferentes tonadas. Sin embargo, no existe un recorrido histórico del Rajaleña huilense. Desde lo que he vivido en San Pedro, la tradición del Rajaleña continúa, los jóvenes están creando una nueva imagen y están surgiendo nuevos grupos. Anteriormente el Rajaleña era espontáneo y el sentir del pueblo; actualmente es académico y es válido porque son cambios generacionales”, manifestó el maestro Said Garcés.

Finalmente, resaltó la importancia de fomentar a las escuelas de formación para que mantengan viva la memoria.