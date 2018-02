Más responsabilidad en comunicación sobre temas de nutrición pidieron en Bogotá

Profesionales de la salud y periodistas científicos locales se reunieron en Bogotá este jueves en el primer foro académico de Latinoamérica para hablar sobre temas como la comunicación responsable y verificable, además, la nutrición y alimentos para Latinoamérica.

Los expertos concordaron sobre la necesidad de promover acciones y compromisos para promover mejores prácticas en la difusión. El evento tuvo lugar en la Universidad Javeriana de Bogotá, promovido por el International Life Sciences Institute que cuenta con 16 sucursales en el mundo y cuya sede para Ecuador, Venezuela y Colombia radica en esta ciudad.

Además, los científicos advirtieron que la ausencia de una comunicación responsable en la materia puede conducir a problemas en la salud pública. Insistieron que la divulgación de asuntos relacionados con la ciencia, nutrición y alimentos requiere de acciones éticas, profesionales y responsables que contemplen la validación y priorización de fuentes informativas, investigación y análisis.

“Se debe escribir bonito y fácil, evitar la jerga pues la idea es ponerse en el lugar de la audiencia a quien le llegará la noticia por cualquier medio y esa persona está pensando en otra cosa, y lo que nosotros queremos como periodistas es que lean, por ejemplo, este artículo de nutrición, entonces ¿cómo le llegamos a esa persona que no comprende o no le importa ese tema? debemos usar las herramientas de la buena lectura, tenemos que pensar en imágenes, en vídeo. Lo que no tiene excusa es quitar el rigor científico. A todas las personas les gusta que les cuenten un cuento, pero no todas las noticias se pueden tratar de esa forma, pues hay unas que se prestan más que otras, entonces tenemos que acercarnos a ellas como periodistas de forma creativa, pero correcta, con titulares interesantes y bien escritos” argumentó Ángela Posada-Swafford, periodista científica colombo-estadounidense.

En cuanto a la veracidad de las informaciones sobre temas de naturaleza científica, los participantes llamaron a desconfiar ante artículos que provean información realmente extraordinaria como nuevas curas milagrosas.

Los medios de comunicación y divulgadores de ciencia tienen por lo tanto la responsabilidad de proporcionar mensajes basados en evidencia científica robusta, de lo contrario se generarían riesgos para la salud pública, recalcaron.