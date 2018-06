Más allá de la elección

Inicio este análisis felicitando al nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, elegido con más de 10 millones de votos; mis mejores deseos para su gestión, su éxito será el de toda la Nación. Felicito igualmente a Gustavo Petro, quien obtuvo poco más de 8 millones de votos convirtiéndose en la cabeza visible y nuevo jefe de la oposición en el país: ojalá su control político contribuya a un mejor gobierno.

Entrando en materia, lo primero a decir es que, quizás por primera vez en la historia del país, los colombianos elegimos a nuestro presidente en una jornada electoral llevada a cabo en total normalidad, en absoluta paz. Debemos reconocer, indistintamente del sector político al que pertenecemos, que uno de los ganadores de la jornada electoral fue el presidente Santos y el proceso de paz.

Ganó la democracia. Pese al mundial y a que muchos no se sentían representados en los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta, votamos cerca de 19.300.000 colombianos, lo que representa poco más del 53 % de los compatriotas aptos para votar, una cifra superior a la de la segunda vuelta de hace cuatro años, cuando solo votó cerca del 48 % del censo electoral, es decir, aproximadamente 15.830.000 ciudadanos.

Ganamos quienes creemos en la institucionalidad de este país. Hace cuatro años los derrotados apelaron al supuesto fraude electoral para desconocer o por lo menos deslegitimar el resultado. Esta vez, más allá la tristeza por no conseguir la victoria, el candidato perdedor y su equipo aceptaron la derrota con entereza, aunque para algunos con un tono poco conciliador, pero asumen ser oposición y es parte de la democracia.

Ganamos los huilenses. Si el nuevo Presidente cumple lo prometido en campaña, devolviendo el 50 % de las regalías a los departamentos y municipios petroleros, Neiva dispondría de cerca de $30.000 mil millones anuales en su presupuesto y el departamento unos $100.000 mil millones año.

Gana el Huila, si el Presidente le cumple al departamento en la construcción de vías como La Plata-Inzá-Totoró-Popayán. Este departamento debe estar en el corazón del Presidente Duque, pues nadie puede negar que nuestra región es un fortín electoral para el Centro Democrático. Aunque pasó del tercer al octavo lugar porcentualmente hablando, es indudable que sigue siendo un valuarte para este partido, principalmente en lo que a elecciones presidenciales se refiere.

El Centro Democrático pasó de oposición a gobierno y a todos los congresistas huilenses, del lado del presidente electo, les llegó la hora de mostrar resultados, inversiones para nuestro Departamento, principalmente a los del partido de gobierno que ya no tienen la excusa de no estar en la coalición gobierno.

Perdieron los partidos políticos que, a excepción del Centro Democrático, llegaron a la campaña del nuevo Presidente por la puerta de atrás y ni en tarima estuvieron para celebrar la victoria. Y, finalmente, para muchos perdió Sergio Fajardo que le apostó al voto en blanco obteniendo un resultado mucho menor al esperado, casi porcentualmente el mismo de elecciones anteriores.

maoml@hotmail.com – @MauricioMunozL