Mark Zuckerberg: “tenemos la responsabilidad de proteger sus datos, si no podemos, no merecemos servirles”

En un texto en su perfil de Facebook, Zuckerberg anunció que investigarán “todas las aplicaciones que accedieron a grandes cantidades de información” antes de 2014, que fue cuando se les impuso limitaciones para “evitar abusos”.

Esto lo dijo Zuckerberg cuatro días luego de conocerse el vídeo en cámara oculta de la cadena británica Channel 4, en el que muestran las conductas fraudulentas de Cambridge Analytica y su relación con elecciones en varios países del mundo.

La firma consultora británica Cambridge Analytica también ha sido vinculada con la campaña electoral de Donald Trump en el 2016.

El mensaje dice “tenemos la responsabilidad de proteger sus datos, si no podemos, no merecemos servirles” y también señaló que “Las medidas más importantes para que esto no suceda de nuevo fueron tomadas hace años, pero que también cometieron errores y hay más por hacer”.