Y tal cual estaba presupuestado,llegaron los venezolanos exiliados y llegaron por montones y,como también lo sabiamos, no hubo gobierno ni nacional,ni departamental ni municipal que previera esa oleada y no hay ni campamentos de refugiados ni organizaciones para socorrerlos. Miles y miles de venezolanos duermen en los andenes de las principales ciudades de Colombia. Miles y miles más venden arepas,trabajan por el almuerzo o tocan las puertas de quienes no saben si tenerles pesar o echarles la culpa de haber dejado crecer ese monstruo dictatorial en su país y no haberlo atajado a tiempo.

Listen to “LOS VENECOS,Gardeazábal ADN, enero 24 2018” on Spreaker.

Las olas de refugiados han crecido en los últimos días. La masacre perpretada por las redes sociales con el policía Oscar Pérez,que cual avispa venenosa había picado en solitario contra el dictador,parece haber alentado la salida de venezolanos de su territorio patrio. La imagen de Maduro,recogida por el mundo noticioso,ya no es la del perseguido antiyanqui que pretenden todavía mostrarnos en Telesur y es igual de repugnante para los de dentro como para los de afuera.Es la imagen prototípica de un dictador sanguinario que repite la misma historia venezolana de los últimos 200 años desde Páez hasta Cipriano Castro,desde Juan Vicente Gómez hasta Pérez Jiménez.

Urge construir grandes campamentos para refugiados y dotarlos de lo mínimo buscando ayuda de la ONU y de los países amigos.Hay que darles de comer y si las arcas del estado santista están vacías, acudir a los organismos internacionales de caridad que proporcionan comida para estos casos. En fin, hay que hacer algo y no solamente quedarnos hablando de un problema que crece dia a dia pero no lo afrontamos ni con humanidad ni con imaginación.

@eljodario

gardeazabal@eljodario.co