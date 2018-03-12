Los ganadores que tienen curul en la Cámara de Representantes 2018
Son 172 los Representantes a la Cámara que celebraron ser elegidos el 11 de marzo por sus seguidores.
Los sufragantes ya eligieron quiénes serán los representaran sus intereses en la Cámara. El partido con más candidatos electos es Liberal, luego sigue el Centro Democrático con 32, de terceras está Cambio Radical con 30, de cuartas está el partido de La U con 25, en el puesto cinco está el partido Conservador con 21, en el sexto lugar está el partido Alianza Verde con 9, con dos candidatos están MIRA, Polo Democrático, Opción Ciudadana y Coalición Lista de la Decencia.
Con un solo representante están los partidos; Colombia Justa Libres, Coalición Alternativa Santanderiana y Movimiento Alternativo Indígena Social- MAIS.
Acá está la lista de los elegidos por voto popular:
LIBERAL
JULIÁN PEINADO RAMÍREZ………………….53.649 (3,05%)
JUAN DIEGO ECHAVARRÍA SÁNCHEZ…….48.417 (2,75%)
JOHN JAIRO ROLDAN AVENDAÑO…………..46.931 (2,67%)
NEVARDO ENEIRO RINCÓN VERGARA…….. 10.411 (13,22%)
JEZMI LIZETH BARRAZA ARRAUT………….. 41.750 (4,54%)
JUAN CARLOS LOZADA VARGAS…………….36.350 (1,54%)
SILVIO JOSÉ CARRASQUILLA TORRES…………57.214 (8,62%)
RODRIGO ARTURO ROJAS LARA…………………26.119 (6,21%)
JOSÉ LUIS CORREA LÓPEZ…………………………39.249 (11,64%)
HARRY GIOVANNY GONZÁLEZ GARCÍA…………..23.716 (23,72%)
CARLOS JULIO BONILLA SOTO………………………38.468 (11,78%)
CRISANTO PISSO MAZABUEL………………………….27.350 (8,38%)
NILTON CÓRDOBA MANYOMA……………………………23.650 (19,01%)
ANDRÉS DAVID CALLE AGUAS……………………………57.213 (9,45%)
OSCAR HERNÁN SÁNCHEZ LEÓN………………………….47.923 (6,40%)
ALEXANDER HARLEY BERMÚDEZ LASSO………………..5.165 (18,17%)
FLORA PERDOMO ANDRADE…………………………………22.435 (6,37%)
KELYN JOHANA GONZÁLEZ DUARTE…………………………52.385 (11,45%)
ALEJANDRO ALBERTO VEGA PÉREZ………………………………………….0 (0%)
HERNÁN GUSTAVO ESTUPIÑAN CALVACHE…………………….30.508 (6,35%)
ALEJANDRO CARLOS CHACÓN CAMARGO………………………53.817 (10,34%)
CARLOS ADOLFO ARDILA ESPINOSA………………………………15.545 (17,02%)
LUCIANO GRISALES LONDOÑO…………………………………….28.655 (14,52%)
DIEGO PATIÑO AMARILES……………………………………………..27.094 (8,46%)
JUAN CARLOS REINALES AGUDELO……………………………….24.014 (7,50%)
ELIZABETH JAY-PANG DIAZ……………………………………………3.111 (13,96%)
NUBIA LÓPEZ MORALES………………………………………………….70.020 (9,82%)
VÍCTOR MANUEL ORTIZ JOYA…………………………………………….56.667 (7,95%)
ÉDGAR ALFONSO GÓMEZ ROMÁN………………………………………42.407 (5,95%)
ÁNGEL MARÍA GAITÁN PULIDO……………………………………………..23.762 (5,59%)
FABIO FERNANDO ARROYAVE RIVAS…………………………………….45.359 (3,45%)
JUAN FERNANDO REYES KURI………………………………………………41.228 (3,14%)
ADRIANA GÓMEZ MILLÁN……………………………………………………..38.049 (2,90%)
ÁLVARO HENRY MONEDERO RIVERA.-……………………………………… 29.968 (2,28%)
HENRY FERNANDO CORREAL HERRERA………………………………….2.479 (21,82%)
CENTRO DEMOCRÁTICO
YENICA SUGEIN ACOSTA INFANTE………………………………..3.628 (16,50%)
ÓSCAR DARIO PÉREZ PINEDA………………………………………84.065 (4,78%
ESTEBAN QUINTERO CARDONA…………………………………….57.916 (3,29%)
JUAN FERNANDO ESPINAL RAMÍREZ…………………………………43.265 (2,46%)
JHON JAIRO BERRIO LÓPEZ…………………………………………….33.753 (1,92%)
CÉSAR EUGENIO MARTÍNEZ RESTREPO……………………………….32.885 (1,87%)
JOHN JAIRO BERMÚDEZ GARCÉS………………………………………22.391 (1,27%)
MARGARITA MARÍA RESTREPO ARANGO…………………………………20.347 (1,15%)
LUIS EMILIO TOVAR BELLO…………………………………………………….9.752 (12,38%)
EDWARD DAVID RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ……………………………………104.248 (4,44%)
SAMUEL ALEJANDRO HOYOS MEJÍA……………………………………………40.557 (1,72%)
JOSÉ JAIME USCATEGUI PASTRANA…………………………………………..34.284 (1,46%)
GABRIEL SANTOS GARCÍA………………………………………………………..22.445 (0,95%)
ENRIQUE CABRALES BAQUERO………………………………………………….17.524 (0,74%)
HÉCTOR ÁNGEL ORTIZ NUÑEZ………………………………………………….17.911 (4,25%)
LUIS FERNANDO GÓMEZ BETANCURT…………………………………………..22.382 (6,63%)
EDWIN ALBERTO VALDÉS RODRÍGUEZ………………………………………….11.611 (11,61%)
JAIRO GIOVANY CRISTANCHO TARACHE………………………………………..21.879 (16,29%)
JUAN DAVID VÉLEZ TRUJILLO………………………………………………………………………0 (0%)
RUBÉN DARIO MOLANO PIÑEROS…………………………………………………..36.462 (4,87%)
HERNÁN HUMBERTO GARZÓN RODRÍGUEZ……………………………………….19.532 (2,61%)
ÁLVARO HERNÁN PRADA ARTUNDUAGA………………………………………………………….0 (0%)
JENNIFER KRISTIN ARIAS FALLA……………………………………………………….31.125 (10,62%
JUAN PABLO CELIS VERGEL………………………………………………………………30.383 (5,84%)
DIEGO JAVIER OSORIO JIMÉNEZ……………………………………………………………15.361 (7,78%)
GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI………………………………………………………23.698 (7,40%)
ÓSCAR LEONARDO VILLAMIZAR MENESES……………………………………………..37.068 (5,20%)
RICARDO ALFONSO FERRO LOZANO………………………………………………………32.770 (7,71%)
CHRISTIAN MUNIR GARCÉS ALJURE…………………………………………………………..40.523 (3,08%)
MILTON HUGO ANGULO VIVEROS………………………………………………………………19.284 (1,47%)
GUSTAVO LONDOÑO GARCÍA…………………………………………………………………..2.933 (13,12%)
CAMBIO RADICAL
JOSÉ IGNACIO MESA BETANCUR………………………………….28.194 (1,60%)
CESAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO…………….72.171 (7,84%)
JOSÉ GABRIEL AMAR SEPÚLVEDA………………………..67.951 (7,39%)
MODESTO ENRIQUE AGUILERA VIDES………………………67.774 (7,37%)
KARINA ESTEFANÍA ROJANO PALACIO………………………67.185 (7,30%)
ÁNGELA PATRICIA SÁNCHEZ LEAL……………………………31.321 (1,33%)
JOSÉ DANIEL LÓPEZ JIMÉNEZ………………………………….28.332 (1,20%)
HERNANDO JOSÉ PADAUI ÁLVAREZ…………………………..79.518 (11,99%)
KAREN VIOLETTE CURE CORCIONE…………………………..51.086 (7,70%)
GUSTAVO HERNÁN PUENTES DÍAZ………………………………..16.863 (4,00%)
ERWIN ARIAS BETANCUR………………………………………..13.927 (4,13%)
ELOY CHICHI QUINTERO ROMERO…………………………….31.050 (9,02%)
NÉSTOR LEONARDO RICO RICO………………………………..35.607 (4,76%)
GLORIA BETTY ZORRO AFRICANO………………………………30.910 (4,13%)
CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX…………………………….2.681 (18,07%)
DAVID ERNESTO PULIDO NOVOA………………………………0 (0%)
JULIO CESAR TRIANA QUINTERO………………………21.026 (5,97%)
CARLOS MARIO FARELO DAZA………………………….56.628 (12,38%)
JOSÉ LUIS PINEDO CAMPO-…………………………….23.331 (5,10%)
JAIME RODRÍGUEZ CONTRERAS……………………….0 (0%)
BAYARDO GILBERTO BETANCOURT PÉREZ……….47.615 (9,91%)
JAIRO HUMBERTO CRISTO CORREA…………………41.205 (7,92%)
ATILANO ALONSO GIRALDO ARBOLEDA…………..16.763 (8,49%)
JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ………………………….0 (0%)
CIRO FERNÁNDEZ NÚÑEZ…………………………………23.646 (3,31%)
SALIM VILLAMIL QUESSEP……………………………..70.410 (20,12%)
HÉCTOR JAVIER VERGARA SIERRA.…………… 41.945 (11,98%)
AQUILEO MEDINA ARTEAGA………………………….21.572 (5,08%)
OSWALDO ARCOS BENAVIDES………………………30.274 (2,30%)
ÓSCAR CAMILO ARANGO CÁRDENAS……………………4.532 (20,27%)
LA U
HAROLD AUGUSTO VALENCIA INFANTE……………………………..2.841 (12,92%)
MÓNICA MARÍA RAIGOZA MORALES…………………………………33.508 (1,90%)
MARTHA PATRICIA VILLALBA HODWALKER…………………………..42.081 (4,57%)
ALONSO JOSÉ DEL RIO CABARCAS…………………………………….54.548 (8,22%)
ÓSCAR TULIO LIZCANO GONZÁLEZ……………………………..28.353 (8,40%)
JOHN JAIRO CÁRDENAS MORAN……………………………….24.995 (7,65%)
CARLOS FELIPE MUÑOZ BOLAÑOS…………………………….21.046 (6,44%)
JOSÉ ELIECER SALAZAR LÓPEZ………………………………34.016 (9,89%)
CHRISTIAN JOSÉ MORENO VILLAMIZAR………………………30.852 (8,97%)
ASTRID SÁNCHEZ MONTES DE OCA………………………………….17.499 (14,07%)
ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA………………………………..62.711 (10,35%)
JORGE ENRIQUE BURGOS LUGO…………………………..60.253 (9,95%)
SARA ELENA PIEDRAHITA LYONS…………………………58.688 (9,69%)
JOSÉ EDILBERTO CAICEDO SASTOQUE…………………..34.250 (4,58%)
ANATOLIO HERNÁNDEZ LOZANO…………………………..2.338 (15,75%)
ALFREDO RAFAEL DELUQUE ZULETA……………………50.614 (22,00%)
HERNANDO GUIDA PONCE…………………………………..29.397 (6,42%
CONSERVADOR
NICOLÁS ALBEIRO ECHEVERRY ALVARAN……………….52.666 (3,00%)
NIDIA MARCELA OSORIO SALGADO…………………………45.868 (2,61%)
GERMAN ALCIDES BLANCO ÁLVAREZ…………………41.685 (2,37%)
ARMANDO ANTONIO ZABARAIN D ARCE……………..64.779 (7,04%)
JUAN CARLOS WILLS OSPINA………………………….15.089 (0,64%)
YAMIL HERNANDO ARANA PADAUI………………………….76.574 (11,55%)
EMETERIO JOSÉ MONTES DE CASTRO…………………………..68.554 (10,34%)
FÉLIX ALEJANDRO CHICA CORREA……………………………..16.338 (4,84%)
ALFREDO APE CUELLO BAUTE…………………………………..55.615 (16,17%)
WADITH ALBERTO MANZUR IMBETT…………………………..67.286 (11,11%)
BUENAVENTURA LEÓN LEÓN……………………………………32.412 (4,33%)
JAIME FELIPE LOZADA POLANCO……………………………….28.421 (8,07%)
MARÍA CRISTINA SOTO DE GÓMEZ………………………………..40.366 (17,54%)
DIELA LILIANA BENAVIDES SOLARTE……………………………..59.536 (12,39%)
ELIPE ANDRÉS MUÑOZ DELGADO……………………………………….33.597 (6,99%)
CIRO ANTONIO RODRÍGUEZ PINZÓN………………………………………………..54.910 (10,55%
JIMMY HAROLD DÍAZ BURBANO…………………………………….11.649 (12,75%)
JUAN CARLOS RIVERA PEÑA…………………..27.735 (8,66%)
ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS……………………37.846 (8,91%)
JOSÉ ELVER HERNÁNDEZ CASAS……………………37.188 (8,76%)
JOSÉ GUSTAVO PADILLA OROZCO……………………28.661 (2,18%)
PARTIDO ALIANZA VERDE
LEÓN FREDY MUÑOZ LOPERA………………………….33.606 (1,91%)
INTI RAÚL ASPRILLA REYES……………………………………99.462 (4,23%)
LUVI KATHERINE MIRANDA PEÑA………………………..63.229 (2,69%)
MAURICIO ANDRÉS TORO ORJUELA………………………19.074 (0,81%)
WILMER LEAL PÉREZ…………………………47.053 (11,18%)
NEYLA RUÍZ CORREA………………………..6.077 (1,44%)
CESAR AUGUSTO ORTIZ ZORRO…………………….21.670 (16,14%)
CATALINA ORTIZ LALINDE………………………31.798 (2,42%)
MIRA
IRMA LUZ HERRERA RODRÍGUEZ……………..33.337 (1,41%)
JORGE MUÑOZ ZAPATA……………………..6.785 (6,79%)
POLO
JORGE ALBERTO GÓMEZ GALLEGO…………………29.104 (1,65%)
CARLOS GERMÁN NAVAS TALERO………………….39.145 (1,66%)
OPCIÓN CIUDADANA
FRANKLIN DEL CRISTO LOZANO DE LA OSSA………………48.107 (10,51%)
MILENE JARAVA DÍAZ………………………………….65.219 (18,63%)
DECENCIA
MARÍA JOSÉ PIZARRO RODRÍGUEZ…………………77.800 (3,31%)
DAVID RICARDO RACERO MAYORCA…………………..16.737 (0,71%)
COLOMBIA JUSTA Y LIBRES
CARLOS EDUARDO ACOSTA LOZANO………0 (0%)
COALICIÓN ALTERNATIVA SANTANDEREANA
EDWING FABIÁN DÍAZ PLATA……………………….19.953 (2,80%)
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA SOCIAL
CESAR AUGUSTO PACHÓN ACHURY…………………….28.974 (6,88%)