Los francotiradores de la unidad

Cada día “pela mas el cobre” Claudia Lopez y se desmarca de la izquierda. Eso de presentar al candidato presidencial, Gustavo Petro de chavista es inmaduro y sucio, hacerle juego a las mentiras de la derecha. Por eso, Angela Robledo le respondío; “Lo que hoy dice (Claudia López) de Petro Gustavo no es de valientes, es de irresponsables. Claudia la derecha es dueña de la polarización, no le hagamos juego”. Y la misma Claudia Lopez, fue clara al decir, “este proyecto es una coalición ciudadana anticorrupción y pro equidad. No es un proyecto que se defina de izquierda. No tengo ningún problema personal con ellos pero creo que la visión de nosotros ahora es construir una coalición ciudadana”, una y otra vez lo dice; Fajardo y Claudia Lopez no son de izquierda.

Y es bueno recordar que las alianzas electorales se hacen con los otros, no con los mismos. Por eso la llamada Coalición Colombia de Sergio Fajardo, Claudia López y Jorge Enrique Robledo, ha demostrado una fuerte voluntad de consolidarse, por que son los mismos. Por eso, cuando se trata de hablar con los otros, tienen problemas. Con ellos nada, tiene final feliz. Si bien, los une una visión de izquierda, hay razones personales, también históricas, de militancia, de compromiso con el Gobierno, que llegan a mostrar tantas diferencias de ellos con los otros, que dudo que logren hacer un frente común, con alguien distinto a ellos mismos. Y la reacción de Claudia Lopez contra Petro asi lo dice.

Ellos olvidan algo que repiten una y otra vez, La democracia se nutre es de la diferencia. Pero igual hay puntos en comun que ellos mismos proponen, por ejemplo, cuando Mockus decía ‘la vida es sagrada’, eso es un compromiso de la izquierda para que se respete la vida de sus militantes. Ellos mismos dicen que los recursos públicos son sagrados, eso es un común. Creemos profundamente en que este país tiene que cambiar, este país tiene que fortalecer la educación pública, tiene que pensar las reformas a la salud. Entonces hay puntos para hablar para formar consenso, entonces que sucede que es tan difícil un frente común, buscando construir sobre estos elementos.

Y de cara a las elecciones presidenciales, la percepción de analistas políticos es que la derecha salió fortalecida pues puede controlar al menos la mitad del Senado, y ese caudal de votos pueden repetirse en las elecciones de mayo, además están comodos con toda la maquinaria aceitada. Mientras tanto, el centro y la izquierda no se ponen de acuerdo en algo en lo que coinciden que es una necesidad: la unión de fuerzas para frenar el avance de la derecha e impedir una segunda vuelta entre Duque y Vargas Lleras. Es decir en este momento, lo único cierto es que la izquierda esta dividida frente a la necesaria unidad de la misma. La eterna incongruencia de la izquierda. Y en este momento, lo único cierto, es que ninguno da el brazo a torcer en favor del otro. Y esto es terreno abonado para francotiradores como Claudia Lopez.