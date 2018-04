Los ecos de la Semana Santa

Como una especie de resumen de la Semana Santa, recojo este post del maestro Delimiro Moreno; “Hace años me vengo preguntando por qué los cristianos inteligentes, que son legión, no hacen hincapié en Jesús Resucitado, vencedor glorioso de la muerte, y en cambio insisten en el Crucificado, torturado, traicionado, vilipendiado, mártir del Calvario. En algunos templos se ve el Resucitado glorioso y triunfante, pero en la absoluta mayoría se exalta al derrotado preso por la traición de Judas en Getsemaní, al torturado y condenado por el Sanedrín y Pilatos. Es como cierto masoquismo universal, religioso, donde son más importantes la derrota y el dolor que el triunfo y la salvación, Quisiera oír menos masoquismo que exalta la derrota sangrienta y la muerte, y más orgullo por la Resurrección y la Vida…”

Para el teólogo Leonard Boff, “ tanto la muerte como la resurrección de Jesús están ligadas a su vida. La muerte fue la consecuencia de la oposición que su vida y sus obras provocaron. La resurrección es el triunfo de la vida de Jesús; aquella vida de entera donación y servicio, aquella vida de intimidad con el Padre hasta el punto de identificarse con El no podía acabar en la cruz. Era más poderosa que la muerte. Pasión, muerte y resurrección constituyen una unidad y un mismo misterio pascual. Se trata de momentos de un único proceso, polos de una misma estructura. Romper esta unidad implica perder la novedad de Jesucristo”. Y claro, uno piensa que como tantas cosas, terminamos dando otra interpretación muy distinta.

Si sólo hacemos hincapié en el martirio de la cruz sin la resurrección, acabaremos por magnificar el dolor y dejaremos las lágrimas sin consuelo, eso es cierto y esa actitud, es uno de los males que aquejan a la iglesia actual, darle mas importancia al martirio y a la culpa, es decir, al pecado. Hay que insistir en lo que plantea Boff; “aquel que fue rechazado y crucificado, es el mismo exaltado y resucitado. La resurrección sólo tiene sentido en el telón de fondo de la lucha de Jesús en favor de la vida y del Dios vivo”. Al no entender esto, el pueblo se queda con la culpa, pero no con la alegría de la resurrección, es decir, la alegría del cambio, de un nuevo comienzo. No nos gusta comenzar de nuevo, romper el pasado, superar los errores, perdonar al otro.

Nuestra cotidianidad, pero sobre todo la actual situación política en Colombia, nos dice, que la cizaña y el trigo crecerán siempre juntos hasta el final, el mal y el bien, el dolor y la alegría. Y de eso, queda como dice el maestro Delimiro; “la Resignación en el dolor, la tortura y la muerte”. La palabra de Dios se ha entendido mal, Por eso, Monseñor Froilán, dice “ estoy cansado de la palabra Paz”, olvidando que la resurrección algún día triunfara para siempre sobre la muerte. Solo el cambio, los nuevos comienzos, la esperanza son el camino para llegar el reino de la paz y de la libertad de los hijos de Dios.