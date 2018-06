Llegó la hora de elegir a nuestro próximo presidente ¡al fin! dirán muchos. Decidiremos este domingo 17 de junio luego de numerosos debates, de una confrontación incansable en redes sociales, de una gran polarización, de innumerables columnas en pro y en contra, de pocas propuestas y sorpresivamente cambios profundos en las mismas, de una larga campaña en la que tal vez ya no vemos candidatos auténticos sino fabricados a la medida de lo que la gente quiere escuchar, diseñados además por grandes agencias expertas en márquetin político, en otras palabras, en manipulación del electorado.

Sí, al igual que millones colombianos ratifico mi decisión de votar y ya sé por quién hacerlo. Este domingo ejerceré mi derecho al sufragio, y aunque por primera vez siento que cumpliré más con un deber, será tal vez la primera oportunidad que no haga público mi voto, no lo hice en primera vuelta y no lo haré en segunda, porque hoy considero que aporto más con mi silencio que con mi opinión. Quiero ser un factor de unión y no de división.

Son muchos los retos del próximo presidente, pero sin lugar a dudas el mayor de ellos será el de despolarizar y reconciliar este país, y ello no significa acabar con la democracia, al contrario, conlleva aprender a convivir en medio de la diferencia, a elegir y ser elegido, debatir y confrontar con ideas, exigir y ejercer los derechos fundamentales, entender que nuestro derecho termina donde inicia el del otro.

La despolarización debe radicar en ponernos de acuerdo sobre lo fundamental como decía Álvaro Gómez, que en mi humilde opinión no es otra cosa que poner por encima del interés individual los grandes intereses nacionales, en los que están inmersos por supuesto los míos y los suyos, pero dentro de esa red de relaciones y corresponsabilidades llamado sociedad, cristalizado en Colombia a través de su Estado Social de Derecho.

Liderados por nuestro próximo presidente debemos confluir en la cristalización de los acuerdos de paz con las FARC, en acabar de una vez por todas con cualquier tipo de violencia en Colombia, y para ello no hay mejor herramienta que luchar pero contra la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades en nuestro país, y nada mejor que ponernos de acuerdo en una gran reforma a la educación en Colombia, que permita que más y más colombianos tengan la oportunidad de transformar sus vidas a través de ella.

Un acuerdo sobre lo fundamental es emprender, liderados por nuestro próximo presidente, una lucha frontal contra la corrupción, que permeó toda la sociedad colombiana, no solamente el poder político, también el sector privado y lo que es peor aún, la justicia en Colombia, porque el más nocivo de todos los males en una sociedad es no contar con justicia independiente, imparcial, oportuna y efectiva. Como lo diría Cicerón: “Los pueblos a quienes no se hace justicia se la toman por sí mismos más pronto o más tarde”.

Esta y otras reformas no menos importantes son las que deberá liderar nuestro próximo presidente, apelando a la unión de nuestro pueblo, solo unidos en medio de la diferencia lograremos construir un mejor país. Y Este domingo al igual que en el Mundial Rusia 2018 ¡que gane Colombia!

