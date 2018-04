Lectores Activos y Pasivos

Lo más fiel que he conocido en la vida: es que un libro siempre espera a cualquiera que se atreva a tocarlo y, por su puesto, a leerlo. Su forma lo denominaría con una sola palabra: sagrado. A veces cuando voy a Panamericana a comprar o a hojear un libro, veo pocas personas; pero cuando miro las demás zonas de ventas, entre ellas la de tecnología, veo a más personas.

Mi primer acercamiento, al mundo literario, fue cuando cursaba octavo en el Humberto Tafur Charry. Tenía que leerme: “Los Funerales de la Mamá Grande”, unos cuentos de Gabriel García Márquez, cuyas historias ficticias aún no logro sacármelas de la memoria. El dilema era que el profesor decía:

—Si no lo leen, pueden perder la asignatura.

Algunos lo leían simplemente por sacarse una nota, otros, se dormían leyendo el título y la biografía. Tengo que reconocer que no quería leerlo, creía que no valía la pena; sin embargo, a medida que leía, entendí que estaba totalmente equivocado, ya que el libro me atrapó en una red dorada y… desde ese momento empecé a leer sin que me lo pidiera el profesor.

Hay que correr con suerte para que un libro lo cautive rápidamente. Existen muchas clases de géneros. De tantos, sólo uno o varios, nos interesa. No me cabe la menor duda que es complicado motivar a que las personas lean. Siempre reprochamos a los que no leen, pero no nos preguntamos cuál será el tipo de historias que desea leer. Conozco personas que devoran novelas policíacas, que leen poesía de amor en las noches sin luna, que releen Cien Años de Soledad cada semana y… sí, personas que leen pasivamente. Hablo de los que toman un libro, leen unas cuantas páginas y lo dejan en la mesa. Recuerdo que de niño, cuando mi padre me acompañaba a los parques a divertirme, veía a los jóvenes leyendo alguna novela, a las parejas expresándose poemas de Neruda o de Benedetti y, a los comerciantes, con El Tiempo o El Espectador, en la mano. Ahora me pregunto: ¿Nos consideramos buenos lectores?

No hay que dejar la costumbre de leer, es divertido y alimenta nuestra creatividad. Me despido con una frase que escuché hace un tiempo: “Que nunca se aparte el libro de tus manos y de tus ojos”.