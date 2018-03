La Terminal, en alto riesgo jurídico

Por: Melquisedec Torres

Pleitos jurídicos que comprometen cerca de 1.500 millones de pesos, con alto riesgo de pérdida, afronta la Sociedad Terminal de Transportes de Neiva S.A., sumida desde hace más de 3 años en una aguda crisis institucional y administrativa como producto de fuertes conflictos de poder entre el gobernador Carlos Julio González y parte de la Junta Directiva. La inseguridad jurídica de la Terminal se ha agravado en los recientes meses, tras la designación del gerente Camilo Alejandro Manchola y luego de que éste hiciera varios movimientos de personal incluyendo la salida de la asesora jurídica María del Pilar Lizcano.

Según documentos internos que he conocido en exclusiva, corren siete pleitos laborales que suman $575 millones contra la empresa; igualmente dos por responsabilidad civil extracontractual por $892 millones, uno de ellos por el homicidio de un conductor a manos de un “revoleador” en febrero de 2016 tras una riña dentro de la Terminal. Y existe otro pleito de alto costo en el que se busca la repetición contra el exgerente Iván Luna Ortiz, quien ocupó el cargo entre 2007 y 2009; de acuerdo con la demanda, el entonces gerente fue el responsable de que la Terminal terminase pagando más de $600 millones por litigios civiles, entre otros por permitir el funcionamiento de un parqueadero que no cumplía requisitos y dentro del cual ocurrieron un accidente y un robo de vehículo, siniestros que terminó pagando la entidad.

Y aún más grave es que, por decisiones del actual gerente Manchola – según han señalado miembros principales de la Junta Directiva – la Terminal está altamente expuesta pues se contrató a un nuevo abogado, Eivar Salazar Muñoz quien no ha mostrado mayor diligencia en las defensas y ha incurrido en omisiones de su labor, por ejemplo perder la oportunidad de un interrogatorio al demandado Iván Luna pues el 6 de febrero pasado, cuando se iba a cumplir esa audiencia de pruebas ante el Tribunal Administrativo del Huila, solicitada por la misma empresa, el abogado no se hizo presente ni se excusó debidamente. Este interrogatorio, clave para demostrar o no la responsabilidad de Luna Ortiz, ya no será posible hacerlo pues no se justificó la inasistencia dentro del término legal, dice el informe que me suministraron.

En otro proceso laboral, interpuesto por Solange Calderón, que reclama $15 millones, el nuevo abogado Salazar no subsanó la contestación de la demanda como lo había pedido el Juzgado; dice la norma laboral que en este caso entonces, “se tendrán como ciertos los hechos susceptibles de confesión”, al igual que no se tendrán en cuenta las pruebas aportadas en la contestación inicial.

La demanda laboral más alta es la que presentó hace pocas semanas el exgerente de la Terminal, Gilberto Casallas Perdomo quien exige el pago de $200 millones por despido injusto, así como rubros que corresponden al tiempo que faltaba para cumplir el término del contrato pactado como Gerente, al igual que las prestaciones sociales. Casallas demandó pese a que el año pasado, al firmar la terminación por mutuo acuerdo de su contrato, la empresa le entregó como indemnización $104 millones, además de lo que le correspondía como liquidación legal; este pago es investigado ahora como presunto detrimento patrimonial por la Contraloría Departamental del Huila.

Y en un informe de auditoría que presentó la firma de Calificación Value and Risk Rating S.A, Sociedad Calificadora de Valores, registra en el capítulo de “Contingencias” que existen “dos procesos legales en contra con pretensiones por $892 millones, los cuales están asociados a hechos que afectaron la integridad de usuarios al interior del terminal y en los cuales también se encuentra vinculadas otras empresas. Su probabilidad de fallo es incierta, debido a los tiempos transcurridos, razón por la cual no cuenta con provisiones, aunque cuenta con pólizas de seguros las cuales cubrirían en promedio el 10% de las eventuales pérdidas. Considerando lo anterior, la Calificadora estima que la eventual materialización de los procesos contingentes tendría un impacto medio sobre la capacidad financiera de la Entidad, razón por la cual la constitución de provisiones y el continuo seguimiento de los procesos se constituye en un reto al que se hará seguimiento en futuras revisiones de la Calificación”.

Según fuentes de la Junta Directiva de la Terminal, la contratación del abogado Salazar Muñoz, para remplazar a María del Pilar Lizcano – quien gozaba de reconocimiento por su eficacia en la empresa durante varios años – fue una decisión más política que técnica. Y ante las falencias ya registradas con Salazar, se suscribió un nuevo contrato de asesoría jurídica con Leidy Julieth Quigua Celis para atender los procesos de mayor riesgo. Ese contrato lo hizo la directora Administrativa y Financiera, Rahda Hermosa Camacho, quien estuvo encargada de la gerencia por algunas semanas.

Ante estas y otras irregularidades del nuevo gerente Camilo Alejandro Manchola (Ver: http://opanoticias.com/noticias/la-terminal-de-neiva-sin-gerencia-y-en-mas-lios/ ) la Junta Directiva ya lo citó a descargos señalando que todo ocurre por su falta de conocimiento, experiencia y compromiso con el manejo de los recursos de la Terminal. El proceso disciplinario puede desembocar en una sanción de terminación del contrato laboral con justa causa.

Ante este panorama, y la posibilidad certera de que en pocos días se dé un nuevo relevo en la Gerencia, los líos de la Terminal serán por largo rato; el riesgo de perder estas altas demandas podría tener una profunda incidencia en sus balances y estados de resultados. Y hasta el momento el gobernador del Huila, Carlos Julio González, como cabeza de la entidad que tiene un alto volumen de acciones, no se ha pronunciado.