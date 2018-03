La Terminal de Neiva, sin gerencia y en más líos

Pese a que ha tenido seis gerentes en solo tres años, o justamente por esa misma razón, la Terminal de Transportes de Neiva sigue sumida en una grave crisis administrativa que tiene como trasfondo una permanente pugna política, especialmente por el afán del Gobernador del Huila en mantener el control de esta sociedad de economía mixta. La Terminal de Neiva, que mueve cerca de 5 millones de pasajeros anuales y maneja un presupuesto de más de 10 mil millones de pesos, se ha convertido en un atractivo botín político, sin importar que se trata de una empresa comercial prestadora de un servicio esencial para el desarrollo del Huila.

Y como si faltara poco, acabo de conocer un informe de la Revisoría Fiscal y de la Jefatura de Control Interno de la Terminal que deja en evidencia graves anomalías y presuntas irregularidades del nuevo gerente, que pronto podría ser ex gerente, Camilo Alejandro Manchola, comenzando porque – dice el informe – no cumple con el perfil exigido para el cargo. Manchola lleva varios días en licencia no remunerada, luego de que la Junta Directiva decidiera evaluar su desempeño en ausencia.

El informe, enviado a esa Junta Directiva, señala que “preocupados y sorprendidos por las malas decisiones, la demora en las mismas por parte de la Gerencia, se hace necesario presentar las anomalías efectuadas por el ingeniero Camilo Alejandro Manchola Quintero”, en solo 74 días de ejercicio del cargo en la Terminal. El informe detalla “graves desaciertos y altos riesgos a los que expone la Sociedad Terminal de Transportes de Neiva S.A., por sus incoherentes decisiones en temas laborales, jurídicos, administrativos y financieros, que han hecho que la entidad tenga un retroceso en los objetivos”.

Para no cansarlos, les resumo lo que dice el informe de 22 páginas:

Que no cumple el perfil exigido en el Manual de Funciones, esto es que haya tenido por lo menos dos cargos gerenciales o afines. Manchola, de 29 años de edad, solo acredita un par de contratos de prestación de servicios en la Gobernación del Huila y en la Organización de Estados Iberoamericanos para Educación, Ciencia y Cultura, OEI. Que “su oficina se ha convertido en un fortín político para la atención de personas por parte de su papá, el señor Alfredo Gómez”. Que ocupa espacios operativos de la Terminal para parqueadero privado de esos amigos, en el Módulo Centenario. Además, que no se ha hecho los exámenes de ingreso y no ha abierto la cuenta bancaria para su nómina. Que mantiene personal trabajando bajo sus órdenes sin contrato, como la exdirectora administrativa, Susana Torres pese a que ya se nombró a la nueva directora, Rahda Hermosa Camacho. Igualmente al ingeniero de sistemas Henry Barón, quien ya tiene su remplazo desde finales del 2017. Esos dos casos le podrían costar judicialmente a la empresa más de 100 millones de pesos. Además, un auxiliar operativo que, por el tipo de trabajo que hace, tiene un alto riesgo de accidentes. Que el gerente Manchola vinculó a siete personas que, según los dictámenes médicos, tienen restricciones de salud para laborar, tales como problemas cardiovasculares y sobrepeso. Que la Terminal jurídicamente se encuentra desprotegida debido a que la anterior abogada presentó renuncia a todos los procesos en los respectivos Juzgados, pero no le ha sido aceptada. Y hay alto riesgo en demandas como las del ex gerente GILBERTO CASALLAS PERDOMO, sobre la cual no se había realizado ninguna gestión jurídica. Que se han hallado sobrecostos en algunos suministros, en los que no se cumple con el manual de contratación, por ejemplo tener 3 cotizaciones para comparación de precios. Que la empresa tiene en bancos más de 1.115 millones de pesos sin ningún instrumento financiero que le genere rentabilidad.

El informe lo firman Jesús Eduardo Rojas Afanador, revisor fiscal, y

Maddy Marcela Lizcano, jefe de control interno.

Así que el panorama es que, posiblemente, al comenzar el mes de abril y después de la Semana de Pasión, la Terminal estrene su séptimo gerente. Eso se sabe, lo que no se sabe es si habrá soluciones para tantos líos.