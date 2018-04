La secta de la muerte

El “ex” que quiere ser el que “es” (por siempre y para siempre), coincide con un perfil criminal y conceptos antropomórficos de comportamientos psicopáticos que producen horror si se asocian con las nefastas condiciones en las que terminan las personas que deciden no someterse a sus antojos o al menos presentar un mínimo de sospecha a su “honorabilidad” o la de algún miembro de su séquito integrado en su gran medida por criminales o ex sentenciados por atrocidades, corrupción y crímenes de lesa humanidad.

Picados y arrojados a cualquier río, desmembrados y metidos en fosas comunes, desparecidos, asesinados o en el mejor de los casos torturados en algún centro penitenciario de este país han terminado los colombianos que por conocimiento propio o por interpuesta persona tienen algún tipo de información de contenido valiosa que atente o mejor desenmascare esta secta de vocación exterminadora fundada por el aquél gobernador a quien los más sanguinarios paras nombran “jefe varito”.

El caso Areiza es uno de los miles a lo largo de más de 25 años en los que extraños crímenes desencadenan en la desaparición parcial o total de personas conocedoras de las mañas terroríficas que adolecen la mente de este “MAL EJEMPLO PARA LAS GENERACIONES FUTURAS”.

A esta secta del mal que hoy se hace llamar PARTIDO POLITICO, pertenecen ilustres “filósofos” (maquiavélicos y perversos pero al fin filósofos) por ejemplo, el primo hermano del peor criminal en la historia de nuestro país y capo de capos PABLO ESCOBAR; alias “POPEYE” el jefe de sicarios del ya nombrado criminal; el más grande desplazador de campesinos en la historia de Colombia ANDRES FELIPE ARIAS; SU HERMANO “SANTI” orquestador del grupo paramilitar y narcoterrorista “Los Doce Apóstoles”; otros “EX” que le han hecho más daño que bien al país entre los que se destacan ANDRES PASTRANA, ALEJANDRO ORDOÑEZ, LUIS ALFREDO RAMOS; “ganaderos” de dudosa reputación; entre otros. Tan poderosa resulta esta agrupación ocultista y matona de la ultraderecha colombiana que cuentan además con canal de televisión propio, con grupos paramilitares regados por todo el territorio colombiano, con armamento y apoyo de altos mandos de las fuerzas militares (en retrospectiva masacre de Segovia, de Mapiripan y El Salado; magnicidios como el de Rodrigo Lara, Luis Carlos Galán, Jaime Garzón y miles de colombianos más que intentaron romper el velo empañado con sangre que han puesto sobre millones de compatriotas que aun legitiman este diabólico camino.

Ya hace casi 8 años que termino su gobierno pero su ego y supra-narcisismo no le permiten dimensionar un país donde “don varito” no tenga nivel de acceso y mando al punto de intentar poner un sucesor quien resulto más avispao, sin embargo ad portas de un escenario electoral presidencial se decidió por el títere DUQUE (hijo de aquel negligente ministro que negligentemente abandono a ARMERO pese a las múltiples amenazas naturales que trágicamente llevaron a su devastadora destrucción) y quien lidera la campaña del temor con ningún otro argumento que el “castrochavismo” desconociendo que quien más se parece a un dictador es su propio mentor.

Finalmente y aprovechando el momento de coyuntura quiero hacer un llamado al amor de patria y la coherencia, sea sensato o sensata y recuerde que si no le reconocen horas extras en su trabajo eso es gracias al susodicho, que si debe esperar aproximadamente 3 0 4 meses para una cita con un especialista es por lo mismo, no olvide tampoco que en algún momento de su vida va a ser papa y/o mama de algún joven inquieto y que no quisiera que su muchacho terminará con uniforme y fusil puesto después de haber sido asesinado, pero jamás saque de su mente que un día de GUERRA cuesta más que construir un hospital, un colegio y varios kilómetros de placa huella como vías de accesos para nuestros campesinos. Vote teniendo en cuenta que necesitamos UNA COLOMBIA HUMANA