La política y el poder de engañar y manipular

La filosofía de algunos empieza con sofismas basados en premisas falsas. Hay frases lindas, románticas, llenas de buenas intenciones y lógicamente atractivas a la mayoría de la gente en el mundo, pues en general la gente es buena, de gran corazón y siempre quiere cosas buenas y un mundo mejor donde haya armonía y bienestar general. Pero esas frases llevan a engaños. Son como la lombriz que lleva al pez al anzuelo, el queso que lleva al ratón a la trampa. Muchos como peces y ratones son ciegos al peligro. Unos por ingenuos, otros por ignorantes otros por cómplices y otros por estúpidos. Estas frases atractivas pero mentirosas son:

Dejemos de matarnos: Falso. Acá nadie de las instituciones ni de la sociedad civil que cumple la ley quiere matar a nadie. Los que nos matan son los criminales organizados en empresas que se lucran del delito. A los que hay que exigir que no nos secuestren, ni nos extorsionen ni nos maten es a ellos. Repito y resalto: No pedirles ni suplicarles, es EXIGIRLES con la fortaleza de las FFAA y la justicia. Hay que acabar con la guerra: Falso. Cuál guerra? Acá hemos sufrido es ataques terroristas de grupos delincuenciales. Guerra es una confrontación militar entre estados, o guerra civil cuando hay gran respaldo popular ente dos facciones enfrentadas, con autoridades legítimas de lado y lado. Guerra es Bosnia, Croacia, Siria, Irak, Afganistán, Somalia, Vietnam, Laos…pero lo demás no es sino crimen y terrorismo. Están en guerra Francia? Alemania? Noruega? USA?….y todos han tenido ataques terroristas pero no por ello aceptan sentarse a una mesa a negociar sus instituciones ni su constitución con los asesinos. Todo lo contrario los enfrentan persiguen capturan o dan de baja. Hay que escoger entre paz o guerra: Falso. Acá todos queremos La Paz menos los bandidos que quieren es el poder y sus negocios criminales. No nos convenzan a nosotros los ciudadanos decentes, ese cuento que se lo digan a los terroristas. Es que a las farc no las hemos podido derrotar: Falso. Estaban derrotadas y escondidas en madrigueras como ratas y reducidas a su mínima expresión gracias s la seguridad democrática. Resucitaron y se fortalecieron con una política de mano tendida y apaciguamiento en este gobierno El crimen no desaparece totalmente. En ningún país dejan de haber delincuentes. Siempre existirán bandidos. Pero el estado con sus FFAA y de policía y sus jueces y fiscales los debe reprimir y reducir a su mínima expresión. Ese es el logro de una democracia y sus instituciones. Colombia es el único país del mundo donde se piensa que para derrotar al delito hay que entregarle el poder y perdonarle todos sus crímenes. Es que nadie firmara La Paz para ir a una cárcel: Falso. Prueba de ello son las AUC. Igual paso en Bosnia en Serbia y muchos otros casos. Los guerrilleros base serán reinsertados a la sociedad pero los cabecillas se someten y pagan carcel o serán capturados o dados de baja. 6. Quiere prestar sus hijos para la guerra: Falso. En Col los soldados profesionales son un gran porcentaje de las FFAA. Los policías son de carrera. Acaso se van a acabar las FFAA firmando la paz? Acaso el servicio militar no es obligatorio con o sin las FARC? Las FARC no quieren La Paz quieren el poder. Reaccionen y no se dejen llevar por los cantos de sirenas… ni por la lombriz ni por el queso….

Estas frases y reflexiones en épocas electorales toman fuerza y tajantemente Diana Uribe desmintió a través de un video que subió a su cuenta de YouTube un texto titulado ‘Diana sí sabe cómo es que es’, que se volvió viral en redes sociales, firmado por ella donde supuestamente fijaba una posición en contra de la paz, del proceso y de las Farc. Anda circulando un texto en las redes sociales supuestamente mío con una cantidad de palabras y opiniones que no representan para nada mi trabajo, ni lo que creo… las personas que conocen mi trabajo saben que llevo veinte años hablando de la paz y estudiando experiencias de paz exitosas, de pueblos que han logrado salir de la guerra, Ese texto, no la representa, no está de acuerdo con lo que dice. “Eso no me representa, no estoy de acuerdo, no son mis palabras, mis ideas ni mi pensamiento. Yo lo que quiero es la paz y la reflexión acerca de cómo aprovechamos esta oportunidad histórica para dejar atrás un pasado terrible”, mentiras o verdades, cada individuo que conforma la sociedad colombiana decide a favor o en contra de sus afectos.