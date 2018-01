La marcha atlética se toma a Pitalito en su bicentenario

Como parte de las acciones relacionadas con el bicentenario de Pitalito, se llevará a cabo este 18 de febrero la Copa Nacional de Marcha.

El evento tendrá como principales protagonistas e invitados especiales al campeón mundial Eider Orlando Arévalo (formado en esa localidad), así como al campeón de los Juegos Bolivarianos, Manuel Esteban Soto.

Así mismo estarán presentes otros consagrados marchantes y promisorias figuras, que en representación de las distintas Ligas del país, buscarán las mejores marcas para obtener cupo en los suramericanos juveniles de Ecuador y campeonato mundial de China 2018.

En total se espera la presencia de 200 marchantes en las categorías sub 16, sub 18, sub 20 y mayores en femenino y masculino participen de las pruebas de 3, 5, 10, 20 y 35 kilómetros de distancia.

Se espera para las próximas horas la presencia de una comisión de la Federación Nacional de Atletismo,con el fin de adelantar el proceso de medición y verificación del circuito.