La lavandería

Los colombianos llamamos “Lavanderías”a determinados negocios que se sostienen sin clientes, pero persisten boyantes , y a los que se vuelven competencia inaudita porque ofrecen precios que los demás almacenes no pueden brindar ,mas como son nutridos por dólares del narco y platas de coimas,subsisten .Pues, para sorpresa de los que no hacemos parte del aparato estatal, hemos descubierto ( a raíz de las investigaciones sobre como se realiza el tal Censo) que el estado colombiano montó dentro de sus propias entrañas una lavandería: el FONADE .Para hacerle el truco a las exigencias de las leyes, para obviar los organismos de control y para difuminar los auxilios parlamentarios, mal llamados “ cupos indicativos”,el estado les ofrece el FONADE a unos y otros y ,por estos días de la Ley de Garantías,con mayor razón.

Gracias a la Ley 1150 del 2007 en su articulo 15,todas las entidades financieras de carácter estatal, actúan bajo las normas del derecho privado y, como tal, le hacen esguince a las normas de contratación que buscan la honestidad, la trasparencia y el control fiscal. El FONADE,entonces, hace “contratos interadministrativos” con las entidades a las cuales les asignan en el presupuesto las partidas de los auxilios y por allí salen expeditas a manos de los contratistas que seleccionan los congresistas, los alcaldes o los gobernadores. Por eso hicieron el contrato del tal Censo, para poder nombrarle una nómina paralela al DANE en plena campaña electoral y no tenerse que someter a la ley de garantías. Pero como en los últimos dos años el FONADE, o lavandería del estado, ha hecho mas de 156 contratos interadministrativos de todo tipo por 1 billón 656 mil millones, y muchos de los congresistas han usado esa Lavandería, ella es intocable y no la hieren columnas como esta ni allá se asoman mis colegas de oficio, que investigan más y mejor que yo, ni el Procurador ni el Contralor.Las lavanderías no existen.

