La izquierda y su caballo de troya

El senador Robledo ha sido claro y lo ha dicho; “esto es un proyecto ni-ni, ni con los unos ni con los otros”. Incluso ni están con el acuerdo de paz ni contra el mismo, ni son de izquierda, tampoco son de derecha. Igualmente, siempre ha demostrado que es alérgico a las propuestas de la “unidad de la izquierda” ( “la idea de la unidad de la izquierda, a uno lo conduce automáticamente a la derrota, porque es la idea de excluir a quien no se catalogue como de izquierda”) y renuente a cualquier relación con las FARC. Aún así, ha dicho que el Polo no es un partido que se cierre sobre sí mismo, sino que promueve acuerdos. Con esa lógica esta con Claudia López y con Sergio Fajardo, el acuerdo de los “ni-ni”, acuerdo que excluye verdaderas expresiones de la izquierda colombiana.

Pero ahora, es el tiempo de la grandeza, actuando con generosidad y visión, buscando sumar voluntades en vez de propiciar divisiones y uno siente que los “ni-ni”, no han entendido que las escasas alternativas de reposicionamiento y configuración como contrapeso a un sistema político tan cargado a la derecha, no se puede realizar en solitario. Esta postura en contra de la unidad de los sectores de izquierda es sustentada por los “ni-ni” con el argumento que concluidas las negociaciones y el desarme de la guerrilla de las FARC hay que doblar la página y dedicarse a enfrentar los problemas de la corrupción, el medio ambiente, la educación y la salud entre otros grandes temas de la agenda pendiente en el país, como si el acuerdo de paz, no lo fuera. Pero igual, en el terreno del construir unidad como alternativa de poder, la izquierda enfrenta un panorama con muchos nubarrones, desafíos y hasta quizás sin salidas, pero también con algunas ventanas de oportunidad.

Y dejar estas escasas y casi excepcionales alternativas, en manos de estos tres personajes es un suicidio en el proceso de aprendizaje para la sobrevivencia política (que en el caso colombiano es también de sobrevivencia física) y por un complicado ejercicio de autocrítica como alternativa de poder. La izquierda ha logrado ya, experiencias exitosas en peores circunstancias: sobrevivió a campañas de eliminación física y se ha mantenido teniendo como un principio constitutivo la división y el faccionalismo. Es, en cualquier caso, una minoritaria oposición altamente expuesta. Por eso, hay que recordar, como Petro fracasó en construir una alianza con otro sector importante de la izquierda o de los independientes (fue rechazado sucesivamente por la Coalición Colombia, por De La Calle, y hasta por Clara López), en ese sentido, la unidad actual de los sectores democráticos solo será posible, más por la fuerza de la misma gente, que por los intereses de ciertos personajes.

Contradiciendo a Fajardo, el personaje más coherente de la izquierda en esta campaña electoral ha sido justamente Petro. En lo que ha sido coherente Fajardo, es en el rechazo a cualquier proceso de unidad, a pesar de que crecen los sectores dentro de su coalición que lo llaman a pactar una unidad en bien del país. Lo cierto, la primera vuelta mostro que la derecha no solo está fortalecida sino que está unida, algo que nunca ha logrado la izquierda colombiana, en la que no se ve un solo objetivo y si muchos “caballos de Troya”.