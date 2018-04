La fuerte discusión entre el presidente del América y Fredy Rincón

La relación entre el presidente del América, Tulio Alberto Gómez, y el legendario ex jugador de la Selección Colombia, Freddy Eusebio Rincón, es cada vez más agria. En entrevista con El Alargue de Caracol, el mandamás del equipo vallecaucano, además de declararse un hombre íntegro, quien siempre honra la palabra, y de anunciar que, “el que quiera el equipo que pague 40 millones de dólares”, tiró contra Rincón, quien semanas antes en AS Colombia, fustigó a Gómez por su desconocimiento de fútbol, al tiempo que lo señaló de haber roto la armonía en el equipo.

“Freddy Rincón no va ni siquiera a Cascajal, él habla porque está resentidoporque no le dimos la dirección técnica del equipo”, manifestó Gómez a El Alargue.

A su turno, Rincón, al ser interrogado en el programa radial ‘Sin Tapujos’, respondió: “Nunca le he dicho a ese señor que quiero trabajar en el América. Yo no tengo hambre, para estarle pidiendo trabajo a una persona como él. A él solo lo he visto tres veces en la vida, entre ellas, en un billar. Él es un excelente comerciante, pero de fútbol no sabe nada. Me he encontrado a varios ex entrenadores de las divisiones menores del América, a quienes echaron y les dejaron la carta con los porteros. En América no se respeta a nadie. Yo no estoy mintiendo como sí lo está haciendo él”.

Rincón, campeón con América en 1990 y 1992, añadió: “lo invito a que vaya conmigo a Brasil para que sepa cómo se trata a un ídolo”. Y también se refirió a su ex compañero Harold Lozano, quien recientemente fue nombrado como director deportivo del América: “Me extraña que Harold no ponga a ese señor en la realidad del fútbol. Los ex futbolistas que entramos en esto es para sumar, no para concordar con una serie de atrocidades”.