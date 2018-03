La fidelidad

Sentados en la carrera quinta con amigos, de pronto, una mujer camina sin mirar y todos preguntan que paso y tristemente el otro les dice nada, me pidio divorcio, me embargo, me quito los hijos. Y la historia es común para los alegres contertulios de esa tarde de viernes. Y uno recuerda que antes, deciamos; “lo pillaron con la otra”, en cambio ahora se dice, “grave, entro a su computador, imaginese; lo dejo prendido”. Y en el fondo uno no entiende como un saludo o una conversación virtual, para alguien, puede significar el fin de un matrimonio real, de carne y hueso. O como alguno decia, me dijo “lo se todo” y saber todo es leer una conversacion en donde no todo lo que se dice es verdad. El nuevo nombre de la infidelidad es WhatsApp, SMS, Facebook y los DM en Twitter.

Sin embargo uno escucha que cuando se habla de fidelidad solo se habla de lo fisico y el matrimonio es mucho más que eso. Olvidamos que es un acuerdo,un contrato, que ambas partes tiene que respetar. Es decir, vamos a cumplir lo que prometimos. Y las promesas tienen que estar respaldadas por los hechos. De lo contrario solamente quedan en eso, en promesas. Y las promesas no sustentan una relación. Solo los ingenuos creen en una magia del matrimonio y de la relación de pareja, algo que se da sin trabajarlo. El matrimonio funciona porque cada uno de los esposos, lucha día a día para cumplir con lo que así le corresponde y fortalecen su compromiso,. Se comprometen con su pareja, como algo prioritario. El compromiso es hacer una elección y comprometernos con ella.

El amigo embargado agrega que esta elección supone que debo reconocer a mi pareja como es ella, con sus imperfecciones, defectos, inseguridades, limitaciones, parientes, amigos, y todo lo demás. Y por supuesto todas las cosas buenas que tiene, que son muy superiores. Pero tiene que aceptar el paquete completo. Con lo bueno y lo menos agradable. Igual aportar y no solo recibir. De lo contrario no es un matrimonio. Ser leal al esposo es apoyarle en todo, confiar en él, creer en él y demostrárselo a él y a quienes los rodean. Si el esposo tiene un sueño, tú le animas. Si tu esposo se cae, tú le das la mano para que se levante. Y lógico, esta lealtad debe ser recíproca.

Por eso, la fidelidad es sentir que tu pareja está dispuesta a defender tu forma de ser frente al mundo, incluida su familia y no vivir todo el tiempo hablando mal de ti. Esa fidelidad es lo que mantiene unida a la pareja porque crea un vínculo de confianza y de apoyo mutuo que es precisamente lo que da sentido a la relación. Y posibilita el perdón, por que simplemente la pareja va mas alla de un e-mail. No sólo se debe ser fiel en el amor, sino también en la amistad, el compromiso y el deber. Con la siguiente cerveza, alguno recuerda un dicho “si amas a alguien déjalo libre, si vuelve es tuyo, y si no, es que nunca lo fue”. Y con esa cerveza, mi amigo dice, nunca lo fue, ya anda en el face con novio, mandandole mensajes de amor. Cae la tarde en la quinta, se inclinan las sombras, se apagan los rumores y se asoman los misterios.