La llegada de cualquier Feria del Libro, es volver a la feria de vanidades de todos los años, con los mismos personajes de siempre. A veces, se llega al caso, del triste espectáculo que dan algunos en las redes sociales al hablar de la feria del libro, exhibiéndose de tal manera que parecen más importantes de lo que son. Y esos, son los que le quitan la gracia de regresar a un evento tan importante como lo es la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Por eso, el escritor Benhur Sanchez nos dice; “Hace algunos años dejé de entusiasmarme con viajar a Bogotá para participar en la Feria del Libro, que por su sigla se nombra FILBO. De ser protagonista en las primeras, que se constituían en una verdadera fiesta de la inteligencia y la amistad, pasé a la indiferencia”.Y uno lo entiende.

Recuerdo a un escritor que lleva a la Feria siete u ocho libros de el y se va a recorrer los diversos stand, al final regresa con dos tres libros de otros autores dedicados, sin nada comprado y sin los libros propios. Simplemente me dice que el va a la feria a “hacer relaciones”, conocer agentes, editores, promotores culturales, celebridades y escritores con influencias, entre otros. Estos son los que me apenan más, no solo porque nadie los invitó, sino porque, en caso de escribir, o que pretendan dedicarse a escribir, como buenos trepadores no tienen nada de seguridad en su obra, al grado de que necesitan hacer todo ese esfuerzo para llamar la atención de un editor o de un agente. Incluso, aca en la tierrita llevan varias ediciones de sus libros, pero nadie los conoce, menos los lee. Si todo ese trabajo de estar en todas partes, lo aplicaran al oficio… otra cosa sería.

Continua Benhur Sanchez; “entonces, la fiesta de los libros pasó a ser la feria de las vanidades. Había qué ver los nuevos modelos de sombreros en las cabezas más brillantes del país, las bufandas de variados estilos y última generación como banderas amorosas, tibias, sobre los cuellos lívidos. Y las miradas altivas, que a duras penas se permitían un saludo distante y evasivo para esos escritores desconocidos con ánimos de participar en la fiesta, pero temerosos ante la arrogancia sublime de los grandes creadores del país y del exterior, que siguen pensando que son mejores que los demás. Recuerdo que hace unos años, un genio de esos me dijo con una copa de vino en la mano “yo soy el mejor escritor de nuestra generación”. Creo que sonreí, para evitar la carcajada” (La Nación -24 de abril del 2018).

Tal vez por todo esto, uno entiende como el Dia de la Literatura huilense se presentan siete libros en un lapso de dos horas y uno sabe la pelea que existe por estar en ese listado. Y eso que no esta Emiro Merlano, quien aprovechaba sus influencias para estar con sus aduladores todos los años en ese espacio. Hoy es prófugo de la justicia. A veces olvidamos que las presentaciones de libros son igual de aburridas ahí que en cualquier otra aldea. Pero que se sienten muy importantes porque ¡están en la feria! Igual es un espacio que hay que visitar y utilizar, por que como dice nuestro escritor, “el libro necesita, más allá de su calidad, de divulgación, esa que se hace mezquina y privilegiada hasta en una fiesta tan grande como una feria del libro”.