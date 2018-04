La encuesta ganadora

La Encuesta Nacional de Lectura se aplicó en 2017 a 33.995 hogares y se entrevistaron a 108.383 personas en áreas rurales y urbanas de los 32 departamentos. La medición fue realizada por el DANE, con el acompañamiento del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc) y es la primera vez en la historia que se realizó una encuesta dedicada únicamente a medir y entender los de los colombianos. Sus resultados se presentaron el cinco de abril en la Biblioteca Nacional. Los resultados son alentadores, pero tienen muchos matices. Al evaluar el número de libros leídos, se muestra que de 1,9 en 2012 (según la encuesta del DANE), se pasó a un 2,9 en 2017 (según la Encuesta Nacional de Lectura).

De igual manera, el rigor de la encuesta permitió determinar cuáles son las ciudades con mayor cantidad de libros leídos por año: Medellín, con un promedio de 6,8, Bogotá con 6,6 y Tunja con 6,5. Neiva esta posicionada con 5.3% como la novena ciudad, las últimas en esta lista son Inírida y Mocoa con 3,6 y Mitú con 3,3. A propósito de los resultados y la encuesta, la ministra de cultura aseguró que “de aquí en adelante el país ya tiene una herramienta que le permitirá construir a futuro políticas públicas para seguir incrementando las cifras de lectura”. Otros datos nos dice, que el acceso a la lectura desde formatos escritos es de 82,0% y 70,4% lo hicieron en soporte digital, además, las visitas a las bibliotecas es de 27,3% de las personas.

Ya la vieja disculpa de que nadie lee por falta de plata para comprar libros, ya no es cierta, primero por que en cada municipio de Colombia existe una Biblioteca Pública, pero igual los colombianos leen prestado, regalado y quién sabe si robado. Obviamente no se puede generalizar, hay unos que sí son juiciosos y leen, y a otros les toca porque así los obligan en el colegio o en la universidad. Lo curioso leen más las mujeres que los hombres. Y agregaría de mi propia cosecha, lo que mas se lee es; Literatura, novelas y cuentos; y después, el consumo apunta a todo lo que tenga que ver con el espíritu: religión y esoterismo. ¿ muchas culpas que saldar …? Pero igual, la encuesta deja algunos elementos para discutir; por ejemplo, que algunos nunca leen y que otros leen 5,1 libros por año. Igualmente, el nivel de lectura de los padres y de los docentes sigue siendo muy bajo; y también es muy bajo el nivel de comprensión lectora en la cultura.

El promedio de 2,7 libros al año, aunque parece todavía bajo, no es algo tan negativo porque las modificaciones en los comportamientos lectores son un proceso muy lento. En ese sentido, el índice no es para nada malo. De igual forma pasa con la asistencia a las bibliotecas. Que más o menos del 25% de la población total colombiana visite las Bibliotecas Públicas me parece bien. Para discutir sobre esta problemática, la Red de Bibliotecas Públicas esta convocando su X Encuentro Departamental de Lectura y Bibliotecas, para fortalecer y promocional las diversas propuestas que se manejan en el sector bibliotecario regional.