Justicia espantapájaros

Muchos operadores de la justicia colombiana montan permanentemente espectáculos que ya quisieran imaginar los más agudos libretistas de ciencia ficción. Pantomimas cuyo final conocemos desde el comienzo con anuncios, titulares, paja, declaraciones, amenazas y más paja.

Magistrados, fiscales y jueces vitrineros que no administran justicia sino lengua y ego publicitarios; no cumplen su obligación de dar a cada quien lo merecido, como anuncia la propaganda de cuanto despacho judicial existe, desconociendo paladinamente el proverbio de que la justicia si no es pronta no es justicia. La sal está corrompida. La otrora majestad de la justicia está reducida a una vergonzosa función de maromeros, malabaristas, prestidigitadores y payasos.

Citemos casos: Qué pasó con el ruido armado la noche que unos soldados atraparon con las manos en la masa a Luis Javier Rojas Morera, hijo de un político uribista huilense con casi setecientos millones de pesos encaletados en una camioneta del congreso, quien al verse pillado ofreció un soborno de cien millones al suboficial comandante de la patrulla? Anda suelto.

Qué pasó con la escandola del derrumbe en nuestro estadio Plazas Alcid con muertos, heridos, viudas y huérfanos, sumados a miles de millones de pesos embolatados mientras contratistas, interventores, constructores, supervisores y funcionarios públicos andan sueltos riéndose de la ciudadanía con alcalde ad-hoc incluido?

Ríos de tinta, días de videos y toneladas de papel informaron sobre la caída del puente de Chirajara en la ruta Bogotá- Villavicencio. Muertos, heridos, daños físicos y morales, vías cerradas, gente sin trabajo mientras el histriónico fiscal general, escupiendo espumarajos entre amenazantes miradas airadas, graznaba que todo el peso de la justicia caería sobre los responsables. Todos andan sueltos. Lo del desastre ambiental de Ecopetrol será igual.

El marido de la destituida gobernadora Cielo González Villa, hermana del actual gobernante Carlos Julio, -cuñado del avivato- sigue huyendo desde cuando los medios anunciaron que se le había dictado orden de captura porque se venía robando la comida de los niños de las empobrecidas escuelas públicas del país. Ese ladrón también anda suelto.

La captura y embargos en Neiva contra Gangán y su pariente por supuesto testaferrato lo mismo que los allanamientos a varios supermercados populares que generaron desórdenes vandálicos en Tolima y Cundinamarca resultaron hasta hoy en una comedia.

El sujeto John Ramos Araújo nos debe a los neivanos más de cuatromil millones de pesos tumbados en torcidos, corrupción y latrocinios cometidos cuando gerenciaba las Empresas Públicas en el gobierno de su protectora y cómplice, Cielo González. Tengo declaraciones legalmente juramentadas. Los fallos existen en la Contraloría mientras los pícaros se pavonean desafiantes.

Comfamiliar sacudió hasta los cimientos la sociedad calentana. La fiscalía anunció pruebas y ejemplares carcelazos en Neiva, Garzón y Pitalito. Pura paja. El cortejo de presos empezó a desfilar hacia la calle al día siguiente del show rebambarambático. Del espectáculo, hasta hoy no conocemos una sola sentencia.

Los dos principales cabecillas de “los doce apóstoles” también andan sueltos porque tener doctorados, ser adinerado, hacer parte de la casta dirigente, gobernar o haber gobernado no impone obligaciones ni compromisos ciudadanos. Tales títulos son blindaje para pillos asaltantes de cuello blanco. Cometer masacres, ser bandido papá de hijos bandidos, promover desplazamientos y narcoparamilitarismo son bellaquerías que nuestra justicia espantapájaros premia y promueve permitiendo elegir y reelegir a quienes encabezan esas cuadrillas.