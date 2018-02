Juez ordena al Sindicato de Trabajadores de la U. Cooperativa reanudar labores

Nos manifiesta que aunque el sindicato de maestros decidió iniciar un paro el 6 de febrero, la universidad se vio en la obligación de presentar un recurso de tutela para amparar el derecho a la educación. Al día de hoy 14 de febrero, fueron notificados de este trámite.

“El fallo nos da la razón de que defendimos a los estudiantes y en consecuencia ganaron los estudiantes, también dice: ordenar al sindicato que dentro del término de las 48 horas, se levante el cese de actividades hasta tanto se dirima la legalidad del mismo a través del Ministerio del Trabajo”.

Con este resultado, queda claro que el sindicato no puede perjudicar a los estudiantes de la institución educativa privándolos de sus clases. Como lo menciona Velázquez, esto no significa que se haya dirimido el conflicto, significa que mientras la entidad pertinente en este caso el Ministerio o la justicia ordinaria, determine la legalidad o ilegalidad de huelga, no se pueden interrumpir las clases “no perturben el derecho esencial del alumno a estudiar”.

Al recibir el fallo, la universidad tomó las medidas pertinentes para pactar el inicio de las labores “ajustamos el calendario académico. El próximo lunes 19 de febrero regresamos a clase, iniciamos el semestre académico teniendo en cuenta que tiene 16 semanas, lo que hacemos es correr dos semanas para el calendario inicial y en consecuencia no afectar el ritmo ni la duración”.

Así las cosas, cerca de 2500 estudiantes de la ciudad de Neiva pertenecientes a la U. Cooperativa de Colombia, van a tener garantizadas las 16 semanas de estudio. Por otro lado, manifiesta que en el momento en que el sindicato se levantó de la mesa de negociación como consecuencia, se corrieron los tiempos y vencieron los plazos, y a este punto ya se terminaron los espacios para negociar, adicionalmente confirma que para la entidad la huelga es ilegal “el sindicato acá tiene 74 personas y la universidad tiene 3300 empleados y la norma dice que una huelga debe tener un sindicato mayoritario y en este caso con 72 personas es equivalente al 2% nada más”.

Los directivos de la universidad ratifican su trabajo y responsabilidad con el Huila “este conflicto entre el sindicato y la entidad no puede afectar la formación de nuestros estudiantes, es que llevamos 25 años en la región, con 5500 egresados que han generado dinamismo, crecimiento y estamos comprometidos para que nada interfiera por ningún motivo con el objetivo”.

el directivo también anunció que por parte de la dirección general de la universidad se viene grandes inversiones en la sede Neiva con mejoras para los programas de ingeniería, laboratorios, y trabajar por la acreditación de dos de sus programas en el proceso de alta calidad, entre otros de los cuales harán sus anuncios en el momento pertinente.

Opanoticias adjunta documento que ratifica el fallo de tutela.