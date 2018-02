Japón le apuesta a le energía renovable en alta mar

El Gobierno de Japón presentará en marzo un nuevo proyecto de ley a la Dieta Nacional, órgano máximo de poder del Estado, destinado a potenciar la energía renovable en alta mar, destacaron este miércoles principales medios mundiales.

La legislación permitirá obtener electricidad a partir de la energía eólica y que las empresas operen en alta mar durante un periodo máximo de 30 años, puntualizó la cadena NHK. De aprobarse la iniciativa, el Ejecutivo se propone concretarla en cinco lugares de las costas japonesas.

Desde la catástrofe de Fukushima de 2011, Japón se ha vuelto profundamente dependiente de las importaciones de combustibles fósiles, una posición peligrosa que lo deja a merced de los mercados extranjeros y la agitación geopolítica, según un informe de Institute for Energy Economics and Financial Analysis.

Japón puede satisfacer el 35 por ciento de sus necesidades eléctricas con fuentes renovables en 2030, acota el documento