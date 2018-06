Iván Duque recibe el apoyo de Clara Rojas

Clara Rojas fue secuestrada en el 2002 por el entonces grupo guerrillero de las FARC. Ella junto a Íngrid Betancourt vivieron el calvario del cautiverio. Aseguró en entrevista para El Espectador que se sentía complacida de unirse a Iván Duque “Es un gusto acompañarlos. Yo he venido reflexionando mucho y he encontrado más cosas positivas de todos, que yo creo que eso es lo que une a Colombia y me ha llegado el mensaje plenamente”.

Por su parte el candidato presidencial afirmó que es perfecto recibir su adhesión ya que va de la mano con lograr una Colombia nueva a través del perdón en pro de un país que necesita reconciliarse y dejar de lado los odios y las posturas radicales “anhelo de unir a Colombia: nosotros podemos tener diferencias, pero son más las cosas que nos unen”.

Por su parte Martha Lucía Ramírez, fórmula vicepresidencial de Duque, recibe con beneplácito su aporte por considerarla preparada, inteligente y una víctima real del conflicto armado “necesitamos un último esfuerzo en esta campaña y que más fuerza que la dignidad de una mujer que ha sufrido todo el rigor del conflicto. Una mujer preparada, inteligente, que es el símbolo de muchas mujeres en Colombia. Ser una víctima y tener la dignidad de trabajar todos los días porque este país lo vamos a cambiar construyendo, porque esta candidatura no es la de los colores sino la de los constructores, realizadores y de quienes tienen un compromiso de verdad de sacar adelante a Colombia”.

Su anuncio se da luego de que Betancourt afirmara que para la segunda vuelta apoyará al candidato progresista Gustavo Petro.

Tuit 1: “El respaldo que nos da @CLARAROJASG nos motiva y nos honra. Nos da esa ilusión de seguir trabajando, invitando a Colombia a unirse pensando en el futuro, porque cuando se construye y no se destruye el #FuturoEsDeTodos“.