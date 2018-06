Inscritas primeras candidatas al Reinado Popular

En el Parque de la Música se llevó a cabo la inscripción de las participantes al Reinado Popular de la Capital Opita.

La primera aspirante inscrita es Laura Daniela Claros de 20 años de edad, actualmente se prepara para iniciar su carrera en Fonoaudiología y representará al barrio San José.

“Mi familia siempre me ha inculcado las tradiciones de mi región, desde muy pequeña he estado rodeada de personas que me han permitido conocer muy bien nuestra cultura y por eso quiero ser la embajadora, darlo a conocer con mucho amor, por esa razón decidí participar en este importante Reinado”, manifestó la candidata quien tendrá como parejo a Darío Cano.

Candidata de la zona rural

Por otro lado la vereda Ceibas Afuera de la capital opita también oficializó su candidata para las festividades, se trata de Katherine Álvarez quien intervendrá junto con su parejo Héctor Lozada.

“Celebramos un festival muy importante que nos caracteriza, lo que vivimos en Neiva y en el Huila no se vive en ninguna otra parte de Colombia” dijo.