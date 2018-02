Influenciadores

Álvaro Hernán Prada

El problema del matadero de San Agustín, es que tienen que sacrificar el ganado en Isnos y transportar la carne de nuevo. El precio lo paga el consumidor. Con Iván Duque, candidato de Álvaro Uribe Vélez, los mataderos de cada municipio podrán prestar servicio.

Miguel Rodríguez Hortua

Medicina especial para no dejarse engañar de los politiqueros de siempre, que con vallas mentirosas, abrazos y besos pretenden conquistar su voto y luego sacarle el “rabo”, robarse la plata que pagamos de impuestos mas los excedentes de las altas tarifas de los servicios públicos.

Ramiro Bejarano G‏

@A_OrdonezM no entiende lo que lee. No votaré por R Londoño, porque no apoyo nada de la Farc, pero no comparto que corruptos como él impongan su credo de que quien no opine igual son guerrilleros Si le preocupan violadores no se haga el de la vista gorda con sus nuevos aliados