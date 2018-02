Influenciadores

Gina Montealegre‏

Los del partido verde no tienen el “tonito” de Petro, tienen el de Peñalosa. Es su verdadera naturaleza.

Jarvey Lozano

Herbin Hoyos muestra su verdadero rostro de arribista fascista y nadie más le podía servir de parlante que @ARTUNDUAGA_ No dijo nada de víctimas de Estado y paramilitares como si ellas no dolieran y su gran entrevistador no cuestiona @HuilaStereo

Ginna Piragauta

Interesante la columna de hoy del obispo de Neiva! Comparto muchas de sus reflexiones: “No hay tiempo más perdido que convencer a un terco”. “No te lances a una empresa en la que tú no tienes experiencia. Recuerda que tú no te la sabes todas, rodéate de gente más preparada que tú y aprende de ellos. El buen gobernante no es el que sabe todo, sino el que sabe buscar buenos asesores