Influenciadores

Sergio Fajardo‏

Nos quieren llevar a elegir trinchera. O izquierda o derecha. A ver el mundo solo de dos maneras. Nosotros rompimos con eso hace años. Vamos hacia adelante, vamos a reconciliarnos. Esa es la verdadera transformación política del país.

Carolina Sanín

¿Y luego de Vargas Lleras a cuál de los “señores” es que nos toca tener de presidente? ¿Al hijo de Santos, al hijo de Samper, a Simoncito Gaviria, o a un tercer Pastrana? ¿A cuál de los niños le provoca mandarnos? ¿Algún otro de los doctores tiene un hijo —no importa si es un idiota, un cretino, lo que sea, solo hace falta que sea el hijo varoncito del señor— que necesite ser presidente de Colombia?

Javier Roa Salazar

No pierda más tiempo esto del face, se volvió la repetición de la repetidera ya no vemos si no lo que los dueños de estas páginas permiten que veamos……..no le vote más información personal a esta porquería