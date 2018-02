Influenciadores

Delimiro Moreno

He venido bloqueando -y lo seguiré haciendo- a todo el que me insulte soezmente, no a quienes discrepen con decencia.

Martin Santos‏

Entender que Venezuela era fundamental para acabar guerra con FARC no hace a las personas “castrochavistas”, las hace sensatas

Carolina Sanín

Yo estoy bien emocionada,

pues de repente, de la nada,

todo el mundo está rimando:

el señor profundo y el pando,

el loco, el demente, el orate

para resistir juntos este embate

pues la política es así como se hace;

si no, no hay quien aguante este impase.

Sigamos todos juntos y a la vez,

¡A ver si embellecemos esta hediondez!