Incertidumbre por posibilidad de ampliar jornada electoral

La jornada electoral de este domingo podría no terminar a las $.00 pm como es habitual. Los candidatos de la Consulta por Colombia, Iván Duque y Alejandro Ordoñez, solicitaron la ampliación de la jornada en compensación a la falta de tarjetas electorales en diferentes puestos de votación del país, que ha impedido según ellos el normal desarrollo de la contienda.

La solicitud fue elevada al Ministerio del Interior, así como a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral, que son las autoridades en el tema. Al respecto el Gobierno Nacional a través del ministro del Interior, Guillermo Rivera, se mostró de acuerdo con la posibilidad de ampliar la jornada aunque señaló que será decisión de los consejeros del CNE, tomar dicha determinación.

Y son precisamente ellos quienes aún no se pronuncian. El registrador Nacional Juan Carlos Galindo, ha dicho que a través de las fotocopias, bien sea suministradas por la Registraduría o por cada elector, se ha suplido el déficit de tarjetas y la situación ya se superó. No obstante invitó a quienes aún no hayan podido sufragar y en su puesto de votación no existan tarjetas electorales, presentar una impresa o fotocopiada, descargada de la página de la Registraduría y hacerla firmar por los jurados, para que tenga validez.

Lo cierto es que esta situación de falta de tarjetas, ha generado sin sabor y malestar tanto en sectores de la derecha como de izquierda, que han rechazado esta falta de logística por parte de la Registraduría y empiezan a señalar de posible fraude lo sucedido.