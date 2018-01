Humberto de la Calle invitó a la Coalición Colombia a reflexionar

“Estoy dispuesto a buscar con generosidad reglas para escoger quién asuma la candidatura. Invito a la Coalición Colombia a reflexionar. La división solo favorece a las fuerzas del pasado.” además, no compartió la idea de Fajardo, al no realizar una consulta interpartidista.

En cuanto a la consulta que se realizará en marzo planteada por Petro, Clara López y Caicedo, desaprobó la idea de incluir su nombre,“manifiesto respeto y agradecimiento por las voces que me incluyen en sus proyectos políticos. Pero aceptarlas terminaría entorpeciendo un propósito más grande”, expresó el exjefe negociador, sin embargo, dejó la puerta abierta para que las alianzas se consoliden después de las elecciones de Congreso.

Recalcó la necesidad de hacer una enorme coalición de fuerzas políticas y movimientos sociales;“En las actuales circunstancias, y mientras ellas persistan, el Partido Liberal no irá a una consulta en marzo. Buscaremos ganar con las ideas que he expuesto. No obstante, confío en que las posibilidades de unión se mantengan o renazcan una vez transcurridas las elecciones de marzo”