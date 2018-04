Hernando Zabaleta podría perder su licencia y tiene un embargo en curso por mora

Hernando Zabaleta, abogado y ex candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, tiene en su expediente varias faltas a las normas de tránsito y una cuenta alta que no ha puesto al día.

Luego de que este joven insultara a una patrullera por ponerle una multa debido a que estaba estacionado en un sitio que lo prohibía, la Secretaría de Movilidad de Bogotá reveló que Zabaleta tiene un proceso de embargo ya que al perecer no es la única falta cometida y sin pagar.

“Embargo de sus productos financieros por el incumplimiento de un acuerdo de pago, un saldo de $1’494.670, y del que la Secretaría se encuentra a la espera de la respectiva retención de los fondos por parte de los bancos a los cuales se les ofició la medida”, SM.

Adicionalmente, podría perder la licencia de conduccción, pues según la norma si un ciudadano es reincidente dentro de los 6 meses siguientes a su último parte, es causal de suspensión, lo que quiere decir que no podría manejar ningún tipo de automotor en un periodo similar.

El escandaloso hecho se presentó el pasado 27 de marzo en la capital de país, luego de que la patrullera le dijera que le iba a imponer una sanción, situación que desencadeno la furia del ex candidato, que adicionalmente la insultó, la amenazó y le dejó ver su falta de “cultura” y respeto por la autoridad, además de su “clase”, no solo social, sino política.

“Usted es una abusiva resentida (…). Yo si tengo carrera, soy especialista. Yo no me gano un milloncito de pesos como usted”, Zabaleta a patrullera. Adicionalmente el hombre la amenazó no solo con su mamá, quién al parecer trabaja en la Contraloría General de la Nación, sino que además nombró al general Nieto y hasta le dijo, “A usted la hago destituir (…). La voy a hacer echar y ni siquiera en las empresas de seguridad va a conseguir trabajo”.

De esta nefasta situación, que se gravó como parte del derecho de la autoridad y del acusado, se volvió famoso gracias a que fue publicado en redes sociales, volviendo su caso viral. Un caso de lo que no se debe hacer.

Zabaleta en entrevista con LAFM, pidió excusas por su accionar, “Perdí el control, reaccioné de una forma que no fue adecuada frente a esta señora que me puso el comparendo, y le pido excusas al país por eso, pero aquí lo grave no es eso, lo grave es lo que pasó después. En el video la patrullera que me pone el comparendo se identifica con una placa la 236610, pero resulta que en el comparendo esa misma patrullera firma con la placa 187351, ¿esto qué quiere decir? que en Bogotá salen los policías de tránsito con placas falsas a poner comparendos”, y aprovechó para denunciar que al parecer las autoridades utilizar placas falsas para imponer más sanciones.