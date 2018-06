Gustavo Petro sostuvo polémica entrevista en La FM

Durante la mañana del martes se llevó a cabo una entrevista a la que fue invitado el progresista. Un espacio en donde el personaje habla de sus propuestas a la presidencia, situación que no ocurrió y desató una fuerte polémica por la manera en que fue conducida por los periodistas de La FM.

Diferencias entre venta y expropiación de las tierras del dueño de la emisora, Ardila Lule, declaraciones de renta, el valor de su casa en Chía y cómo había hecho para pagarla, qué hará para mantener a su concuñado alejado de la Casa de Nariño si queda electo, entre otras, fueron las preguntas que resaltaron por ser tildadas de poco profesionales.

Sin embargo, el candidato dejó muy clara su postura frente a la compra y venta de tierras improductivas que no serían de ninguna manera expropiadas y resaltó que en ningún momento se habla de quitarle casas, carros o negocios a pequeños y medianos empresarios.

Aclaró que su concuñado nunca se metió con los temas relacionados a la Alcaldía de Bogotá, a pesar de que los medios en su momento lo quisieran hacer ver de esa manera, que actualmente esta persona le hace campaña a su rival Iván Duque y dijo “Los concuñados la cuñada y el hermano de Álvaro Uribe son narcotraficantes y eso si no se dice”.

Aseguró que mientras fue mandatario de los capitalinos, manejó billones y no se robó uno solo y especificó que no se convirtió en político para enriquecerse, destacando que era con ese orgullo que precisamente hoy aspiraba a la presidencia ya que en su contra no hay investigaciones por actos de corrupción o apropiación indebida de recursos.

También tuvo oportunidad para hablar de las noticias falsas que le han indilgado algunos uribistas, como por ejemplo que de ser elegido cerraría iglesias, a lo que respondió “Fue el M-19 el que introdujo en la constitución del 91 el derecho fundamental de cultos y las creencias”.

Tuit 1: “Yo me mandé con orgullo a la campaña presidencial porque puedo mirar a los ojos a cada ciudadano colombiano y decirle que nunca le he robado un peso” @ petrogustavo # PetroEnLaFM“.