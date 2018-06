Gustavo Petro habló de la oportunidad de derrotar a los corruptos que están hoy por hoy, todos en un mismo lado

En esta oportunidad compartió un espacio más ameno, donde las interpelaciones fueron aterrizadas a sus propuestas y a los últimos acontecimientos de las noticias falsas y la guerra sucia en la que se ha visto envuelto, como la de su supuesta hija abandonada que terminó siendo un invento donde la protagonista es nada más y nada menos que una reconocida actriz porno.

Expresó que los colombianos están a una X’’ de derrotar a los corruptos, afirmando que nunca se había dado con tal fuerza la necesidad de un cambio y es que según él y Claudia López senadora que apoya al progresista en segunda vuelta, están todos reunidos, haciendo referencia a los apoyos que tiene hoy el candidato Iván Duque (Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, Alejandro Ordóñez, César Gaviria, conservadores, Partido de la U, Cambio Radical y algunos líderes denunciados por parapolítica, falsos positivos y varios desfalcos al Estado).

Su papá que también lo acompañó, lo describió como un hombre tranquilo, muy inteligente, amante de la lectura. Dijo además que fue un estudiante de alto rendimiento y en general un muy buen hombre, adeptos que resaltaron cuatro de sus hijos, quienes no se le despegaron de él ni un solo momento.

Gustavo Petro contó que hacer política y destapar escándalos de corrupción como el de Obredecht y el Cartel de la Contratación, entre otros, le ha costado el exilio de algunos familiares como el de su señora madre.

Tuit 1: “Toda la corrupción está junta por primera vez y es en la otra campaña. Esta es la oportunidad no hay que dejarla perder: #PetroEnPositivoEnLaW”

Tuit 2: “Mi mamá está exiliada. Nosotros no somos un linaje, como han sido los presidentes de Colombia. En la familia no hay ladrones, no hay políticos. No soy hijo, nieto ni sobrino de presidentes: #PetroEnPositivoEnLaW”