Gustavo Bell: ‘Llegó la hora de dar pasos decisivos’

El Jefe de la Delegación del Gobierno nacional, Gustavo Bell, en los diálogos con la guerrilla del ELN, ratificó la importancia de dar pasos decisivos en la Mesa de Diálogos, cuyo quinto ciclo se inició este jueves, para finalizar el conflicto armado.

“Tenemos que dar pasos decisivos y que tienen que ver con acordar un cese al fuego estable y más robusto, que permita no solamente llegar a las elecciones en absoluta paz, sino que también eso implique que en Colombia vivamos en una sociedad donde no haya más secuestros, más extorsiones, reclutamiento de niños, que no hayan ataques a la infraestructura, es decir, que vivamos como un país donde la convivencia pacífica sea la que rija las relaciones entre los ciudadanos”, dijo.

Bell recordó que para este quinto ciclo también es fundamental acordar una metodología en el primer punto de la agenda sobre la participación de la sociedad en la construcción de la paz.

“Esta agenda está diseñada en función de que la sociedad tiene que ser una actor esencial y primordial en la construcción de todos esos acuerdos que nos lleven hacia la paz duradera y estable que tantos los colombianos, la comunidad internacional y las organizaciones sociales claman en Colombia”, afirmó.

Con la reactivación de la Mesa de Diálogos en Cuba, país garante que acoge a partir de hoy a las delegaciones, Gustavo Bell envió un mensaje de optimismo.