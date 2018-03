Guarapas, fuente hídrica sin vida

Considerado el mayor productor de café de Colombia y la estrella vial del sur del departamento del Huila, Pitalito está ubicado sobre el valle del río grande del Magdalena a 180 km de la capital huilense Neiva. Constituido por infinidad de biodiversidad, entre ellas una de las grandes pero olvidadas fuentes hídricas la cuenca del río Guarapas, ubicada entre los municipios de Palestina y Pitalito, con un área de 70.567 hectáreas y naciente en el macizo colombiano con una altura aproximada de 2.715 msnm.

Su dinámica especial se hace evidente al presentar poblaciones indígenas, urbanas y campesinas. Con sus particularidades físicas, bióticas y socioeconómicas hacen de la fuente hídrica del río Guarapas un área excepcional.

Pero si bien se ha dicho que la fuente hídrica hace parte de la maravilla de la naturaleza, también es pertinente decir que la falta de concienciación y de no tener sentido de pertenencia por lo que la vida otorga, es evidente en la contaminación y el abandono de esta importante fuente hídrica provocada precisamente por “la mano negra del hombre”. Es ahí donde nace la necesidad por ir a fondo y descubrir que tan profunda es la herida y ver si tiene solución, o por el contrario será una fuente hídrica más sin vida.

María Alejandra Andrade es la Ingeniera Ambiental de empresas públicas Empitalito, empresa encargada de acueducto, aseo y alcantarillado. Andrade explica cuál es la problemática y porque se está dando cierta contaminación.

“El problema que nosotros encontramos en una fuente hídrica especialmente el afluente del río Guarapas, es la disposición inadecuada de residuos sólidos lógicamente de los inservibles y demás de esto en algunos sectores hay algún tipo de vertimientos de aguas residuales domiciliarias. Lo que se hizo fue jornadas de descontaminación y un proceso de barrido por toda la ribera del río y de algunos caudales que desembocan al río Guarapas como la quebrada Cálamo que precisamente tiene un alto nivel de contaminación. Fue desde ese momento que se empezaron a realizar las campañas para generar conciencia y mejorar el estado del río, se colocaron vallas y recipientes de basura en la mayor parte del municipio y los lugres cerca de los afluentes”.

De esta manera surge la idea de lograr adentrarse más al corazón del problema, como bien lo menciona María Alejandra, hay quebradas que desembocan al río Guarapas y que también tienen un alto nivel de contaminación, tal vez desde ahí se podría llegar al asunto.

Fabio Rincón es el único habitante residente cerca al puente llamado la avenida el estudiante y por donde pasa la quebrada Cálamo, es una persona de la tercera edad quien dice vivir preocupado por la salud de él y la de su esposa debido a los malos olores provenientes de la quebrada “vinieron los de la alcaldía hacer una revisión y supuesta mente a canalizar pero lo que hicieron fue meter una tubería que no sirvió para nada, si usted observa más abajo esta todo eso reventado y ahí caen unas aguas negras que son las resultantes de los malos olores”.

Como bien lo menciona Fabio, el fétido olor es percibido desde antes de pasar el puente y más aún observar la triste realidad, la contaminación.

“Mi esposa varias veces se ha enfermado, es más desde la seis de la tarde tenemos que cerrar puertas y ventanas porque no nos soportamos el olor, y lo peor es que nadie absolutamente nadie hace algo para solucionarlo, solo pusieron unos avisos de no arrojar basura, pero es tanto el descaro de la gente y más los vendedores ambulantes que vienen y me la tiran aquí en frente de mi casa y todo eso es lo que cae a la quebrada cuando llueve” manifiesta don Fabio.

En este sentido es donde se piensa si realmente no hay ningún sentido de pertenencia ni de amor por los ecosistemas. Dentro de las principales problemáticas que presenta el río Guarapas se encuentra la contaminación de agua, el manejo inadecuado de los residuos sólidos y por si fuera poco la tala de árboles. De esta forma también se agrupa problemáticas con la disponibilidad hídrica atendiendo con ella criterios tanto de calidad como de cantidad.

La secretaria de ambiente facilito un documento realizado hace aproximadamente cuatro años en el cual se conformó un consejo de cuenca para identificar las problemáticas del río Guarapas y de ahí partir a posibles soluciones integrado por personas de la CAM, gobernación, empresas públicas (EMPITALITO), empresa municipal de Palestina, comunidades indígenas, comunidades rurales y comunidades urbanas. Con el fin de que años después se observara una mejora de esta importante fuente hídrica.

Pero una de las más grandes fallas es la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos, sobre las fuentes de agua, quema e inexistencia de prácticas de separación en la fuente. Dentro de esta categoría se identificó el inadecuado manejo que se le da a los residuos sólidos, esto originado primordial mente por el desconocimiento de los pobladores sobre prácticas de disposición y manejo apropiado, de tal manera que los residuos se están acumulando en las fuente hídrica, esto sumado a la deficiente prestación del servicio de recolección de basuras y a los residuos provenientes de las prácticas agrícolas como el café cuyo inadecuado manejo afecta la calidad del agua, o residuos tóxicos, relacionados con cultivos de clima frío como la granadilla, los cuales son dispuestos de manera inadecuada afectando tanto las fuentes hídricas como a los suelo.

De esta manera es como se puede deducir que el nivel de contaminación que presenta el Río Guarapas, es propiciado por los mismos habitantes del municipio que sin importar los riegos siguen acabando con este caudal; aclarando que esta contaminación no es de ahora si no desde siempre, sin tener medidas de protección ni de conservación de las áreas de importancia ambiental.

Por ultimo solo queda decir que el ecosistema no le compete a ninguna entidad, si no a la ciudadanía y es que precisamente ese es el mayor problema no tener principios y de esta forma es así como se llega a la profundidad de las cosas. Las evidencias lo confirman por si solas, tal vez no sean todos, pero así sean pocas las manos que traten de destruir cada parte del ecosistema, sabrán que las consecuencias no serán superficiales, tal vez se tenga que vivir con las complicadas enfermedades o porque no con el acompañamiento de malos olores como es el diario vivir de don Fabio Rincón.