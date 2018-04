En su visita por la capital huilense, indicó que si Santrich es hallado responsable, debe someterse a la justicia ordinaria de Colombia y Estados Unidos, pues no lo cobija la JEP y los beneficios cambian.

Germán Vargas Lleras: “Por una sola persona no está en peligro el Proceso de Paz”

El viernes ha sido un día de visitas políticas en la región, uno de ellos es el candidato del partido Cambio Radical, quien realizó rueda de prensa con medios regionales y nacionales.

El aspirante expresó que el Gobierno debe fortalecer a los medios institucionales en especial a los regionales ya que las nuevas tecnologías han dejado en claro que los impresos entre otros, están destinados a desaparecer por el auge de las redes sociales que se han vuelvo el medio No 1 de información y consulta ciudadana “Por medio de un plan de comunicaciones vamos a abrir una licitación para 600 municipios de Colombia que hoy carecen de una emisora local, bien sea comercial o de carácter comunitario. Todo el apoyo de la institucionalidad en los medios”.

Además agregó que Sergio Fajardo mintió al decir en el debate organizado por RCN, las cifras de dinero que invirtirtió por parte de sus administraciones a los medios “La propia Contraloria de Antioquia dijo que el apoyo económico fue de 230 mil millones, la Gobernación 130 mil millones pero el mismo Robledo trinó que fueron 100 mil millones. Antioquia no fue la más educada, perdónenme que lo tenga que decir”, y aseguró que Fajardo dejó el puesto No 3 y pasó al No 12 en fortalecimiento a la educación mientras que gastó miles y miles de millones en la promoción de su persona.

Con respecto a la noticia que relaciona de nuevo a Márquez y el Paisa juntos en el Cáqueta, expresó que no le ve nada de malo siempre y cuando no cometan desacato a la firma del acuerdo y aclaró que las FARC desde el 2017 no podía volver a delinquir o de lo contrario serian juzgados como personas comunes y corrientes que ante un delito, tendrán que rendirle cuentas a la justicia colombiana.

Vargas Lleras no le apuesta a los diálogos con el ELN porque dijo que ese proceso se le asemeja con el vivido tiempos atrás en el Caguán, donde mientras “se buscaba un acuerdo”, en Colombia se fortalecían los grupos armados, seguían con el narcotráfico, estaban delinquiendo “De manera que no les asistía un verdadero propósito de paz”.

Para finalizar, se comprometió a sacar adelante las vías de competitividad que necesita la región del Huila y aprovechó para hacerle un llamado a la ANI y al Ministro de Obras para que le expliquen al país por qué hace un año y medio está parada esta obra – Vía Santana – Mocoa – Neiva.