Germán Casagua dimitió al Concejo de Neiva y se lanza a la Alcaldía

El Ingeniero civil Germán Casagua presentó su renuncia al Concejo de Neiva y anunció en rueda de prensa su decisión de aspirar a la Alcaldía de Neiva.

Casagua, quien entregó su dimisión este lunes en horas de la mañana al cabildo local, manifestó que su decisión se debe mas al trabajo con las comunidades y que a su juicio, exige llegar a nuevas instancias para conseguir una ciudad en donde la comunidad, tenga participación.

“De la manos de los líderes, siempre he buscado las necesidades de la comunidades, esa es la razón principal por la cual he tomado esta decisión, el renunciar a mi credencial como concejal no fue fácil pero la he tomado para seguir trabajando mucho más por mi municipio“, dijo el ya ex concejal en compañía de líderes comunales y de su familia.

El desafío de Neiva

Según el cabildante, Neiva necesita un proyecto que trascienda los partidos políticos y que es el fruto de un proyecto político el cual ha venido desarrollando desde el Concejo con miras a dar un nuevo concepto de ciudad.

“Estamos convencidos de que la solución a muchas de las dificultades que tiene nuestra ciudad no está en cabeza de un partido político, el éxito está marcado porque todos los neivamos caminemos hacia un mismo objetivo”, expresó el ya ex cabildante.

Casagua, quien estaba en el Concejo de Neiva por el partido Cambio Radial, será remplazado en el cabildo neivano por Ricardo Vega.