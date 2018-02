General Nieto rechaza acoso contra mujeres de la institución.

En medio de la rendición de cuentas de la entidad, el Director General de la Policía Nacional, Jorge Hernando Nieto Rojas, rechazó todo acto de acoso hacia las mujeres de la institución y dijo que no los tolerará.

La misiva se da luego de que se conociera otro caso de acoso sexual pero esta vez en el Quindío, la denunciante es Natalia Ramírez, ella interpuso una acusación formal ante la Fiscalía en Rionegro, Antioquia, en contra del comandante de la Policía de esta región, el coronel Ricardo Suárez.

Según lo expresó para Caracol Radio, ella pasó muchos momentos incomodos porque él se excedía en besos, abrazos, cogidas de mano y más, pero la gota que reboso el vaso, fue cuando el coronel al parecer le hizo propuestas pasadas de tono al enterarse que su pareja sentimental, un uniformado de la misma institución, fuera trasladado a otra dependencia, “mija, no se ponga triste que yo también estoy solo y no es sino que usted me toque la puerta que yo con un viagrazo puedo con usted”.

A este escándalo se suma al que se dio hace unas semanas en el departamento del Huila donde la patrullera Ana Milena Cruz Rayo, denunció al coronel Óscar Pinzón por acosarla y hostigarla.

En este momento los dos oficiales se encuentran separados de sus cargos mientras se adelantan las respectivas investigaciones.