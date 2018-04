La Registraduría ha sufrido un garrotazo legal de grandes magnitudes. Por solicitud de un estudiante de Derecho, Jorge Rodríguez, un juez de la república a través de la figura de la tutela obliga al Registrador Galindo a destruir completamente el archivo del empadronamiento que abusivamente obligó ese señor a los colombianos que el 11 de marzo votaron por las consultas.En otras palabras, que esa bestialidad no podía hacerse porque estaba violando el derecho fundamental al voto que consagra la Constitucion Nacional.Y aunque eso es violar la norma máxima de la nación , y se castiga con la destitución por parte de la Comisión de Acusaciones ,ningún congresista acude a esta figura porque todos creen que si ponen en jaque al Registrador,se verán manchadas las elecciones presidenciales del 27 de mayo.

No quieren entender, ni candidatos presidenciales ni congresistas,como no quisieron hacerlo cuando el empadronamiento, que con semejante Registrador no pueden darse unos comicios confiables. No quisieron ver la gravedad del empadronamiento y ahora se niegan a aceptar que el hecho de haber incluído dos opciones para el voto en blanco en el mismo tarjetón, es poner en desigualdad a los otros candidatos y que,como tal, también se está violando la Constitución Nacional.

Está en manos de los magistrados del Tribunal Superior de Buga la posibilidad de que este otro exabrupto del Registrador sea impedido. Cursa en sus escritorios una tutela solicitando el respeto a la igualdad en el voto. Si ellos la aceptan, el Registrador quedaría mucho más mal que ahora. Pero si a los magistrados de Buga les da miedo hacer respetar la Carta Magna, esperemos que alguien demande ante el Consejo de Estado las elecciones y nos quedemos entonces sin presidente.

