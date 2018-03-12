Ganadores de la contienda al Senado 2018
Acá le contamos quiénes son los 100 ganadores al Senado de la República
El Centro Democrático lidera con 19 senadores, entre ellos está Álvaro Uribe, el candidato con más votos a nivel nacional, luego está Cambio Radical con 16 curules, de tercero está el partido Conservador con 15 espacios, los partidos Liberal y La U, con 14 respectivamente, Alianza Verde con 10, el Polo Democrático con 5 curules, Coalición Lista de la Decencia con 4 senadores y el partido Mira con 3.
Los partidos Opción Ciudadana, Colombia Justa Libres, el partido Somos, el Movimiento Todos Somos Colombia, el partido Fuerza Revolucionaria del Común, Unión con Fortaleza, y el partido Sí se Puede, se quemaron pues no obtuvieron representación alguna en el Congreso de la República.
A continuación el listado de los elegidos por voto democrático:
CENTRO DEMOCRÁTICO
ALVARO URIBE VELEZ…………………………… 875.554 (5,71%)
PAOLA ANDREA HOLGUIN MORENO…………. 58.005 (0,37%)
AMANDA ROCIO GONZALEZ RODRIGUEZ…… 45.505 (0,29%)
ERNESTO MACIAS TOVAR……………………….. 39.669 (0,25%)
MARIA FERNANDA CABAL MOLINA……………. 37.905 (0,24%)
CIRO ALEJANDRO RAMIREZ CORTES………….. 36.677 (0,23%)
SANTIAGO VALENCIA GONZALEZ………………… 35.351 (0,23%)
HONORIO MIGUEL HENRIQUEZ PINEDO…………. 33.432 (0,21%)
GABRIEL JAIME VELASCO OCAMPO……………….. 33.180 (0,21%)
ALEJANDRO CORRALES ESCOBAR………………… 30.830 (0,20%)
PALOMA SUSANA VALENCIA LASERNA……………. 30.830 (0,20%)
CARLOS FELIPE MEJIA MEJIA………………………… 28.985 (0,18%)
MARIA DEL ROSARIO GUERRA DE LA ESPRIELLA…. 28.739 (0,18%)
FERNANDO NICOLAS ARAUJO RUMIE…………………. 27.866 (0,18%)
CARLOS MANUEL MEISEL VERGARA……………………. 27.284 (0,17%)
MILLA PATRICIA ROMERO SOTO…………………………… 26.901 (0,17%)
JOHN HAROLD SUAREZ VARGAS…………………………. 26.760 (0,17%)
CAMBIO RADICAL
ARTURO CHAR CHALJUB………………. 126.628 (0,82%)
LUIS EDUARDO DIAZ GRANADOS TORRES….112.591 (0,73%)
RODRIGO LARA RESTREPO…………………….90.413 (0,59%)
DIDIER LOBO CHINCHILLA……………………… 86.744 (0,56%)
EDGAR JESUS DIAZ CONTRERAS…………….. 81.082 (0,52%)
CARLOS ABRAHAM JIMENEZ LOPEZ…………. 79.306 (0,51%)
CARLOS FERNANDO MOTOA SOLARTE………. 78.864 (0,51%)
FABIAN GERARDO CASTILLO SUAREZ………. 78.845 (0,51%)
RICHARD ALFONSO AGUILAR VILLA………….. 76.942 (0,50%)
ANTONIO LUIS ZABARAIN GUEVARA……………. 74.786 (0,48%)
DAIRA DE JESUS GALVIS MENDEZ……………….. 73.687 (0,48%)
JOSE LUIS PEREZ OYUELA…………………………. 70.069 (0,45%)
CLAUDIA YADIRA INES RODRIGUEZ DE CASTELLANOS… 66.601 (0,43%)
GERMAN VARON COTRINO………………………………….64.457 (0,42%)
TEMISTOCLES ORTEGA NARVAEZ……………………… 63.592 (0,41%)
ANTONIO DEL CRISTO GUERRA DE LA ESPRIELLA….. 55.792 (0,36%)
CONSERVADOR
DAVID ALEJANDRO BARGUIL ASSIS…………… 139.147 (0,90%)
EFRAIN JOSE CEPEDA SARABIA……………………. 117.059 (0,76%)
NORA MARIA GARCIA BURGOS……………………… 96.926 (0,63%)
CARLOS ANDRES TRUJILLO GONZALEZ……………86.721 (0,56%)
LAUREANO AUGUSTO ACUÑA DIAZ………………… 82.854 (0,54%)
JUAN SAMY MERHEG MARUN………………………….. 81.078 (0,52%)
MIGUEL ANGEL BARRETO CASTILLO………………… 79.980 (0,52%)
MYRIAM ALICIA PAREDES AGUIRRE………………….. 78.828 (0,51%)
JUAN DIEGO GOMEZ JIMENEZ…………………………… 74.243 (0,48%)
AIDA MERLANO REBOLLEDO…………………………… 73.250 (0,47%)
JUAN CARLOS GARCIA GOMEZ…………………………. 70.347 (0,45%)
NADYA GEORGETTE BLEL SCAFF………………………. 69.840 (0,45%)
ESPERANZA ANDRADE DE OSSO………………………… 69.056 (0,45%)
CARLOS EDUARDO ENRIQUEZ MAYA…………………… 66.826 (0,43%)
SOLEDAD TAMAYO TAMAYO………………………………. 59.149 (0,38%)
LIBERAL
LIDIO ARTURO GARCIA TURBAY………………………117.975 (0,77%)
MAURICIO GOMEZ AMIN………………………………… 103.301 (0,67%)
HORACIO JOSE SERPA MONCADA…………………… 91.407 (0,59%)
MIGUEL ANGEL PINTO HERNANDEZ………………….. 84.068 (0,54%)
FABIO RAUL AMIN SALEME……………………………… 83.725 (0,54%)
JULIAN BEDOYA PULGARIN……………………………… 74.585 (0,48%)
LUIS FERNANDO VELASCO CHAVES……………………. 74.265 (0,48%)
MARIO ALBERTO CASTAÑO PEREZ………………………. 73.079 (0,47%)
JAIME ENRIQUE DURAN BARRERA…………………………..69.487 (0,45%)
IVAN DARIO AGUDELO ZAPATA……………………………… 67.457 (0,44%)
ANDRES CRISTO BUSTOS………………………………………. 67.449 (0,44%)
GUILLERMO GARCIA REALPE……………………………………. 64.951 (0,42%)
LAURA ESTER FORTICH SANCHEZ……………………………….. 62.878 (0,41%)
RODRIGO VILLALBA MOSQUERA…………………………………. 62.674 (0,40%)
LA U
ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE……………………… 110.358 (0,72%)
ROOSVELT RODRIGUEZ RENGIFO………………………………………103.057 (0,67%)
JOSE RITTER LOPEZ PEÑA……………………………………………….87.394 (0,57%)
JOSE DAVID NAME CARDOZO…………………………………………..86.765 (0,56%)
JUAN FELIPE LEMOS URIBE……………………………………………82.094 (0,53%)
EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA…………………………………………. 81.698 (0,53%)
JOHN MOISES BESAILE FAYAD………………………………………..77.448 (0,50%)
JOSE ALFREDO GNECCO ZULETA……………………………………..76.161 (0,49%)
ANDRES FELIPE GARCIA ZUCCARDI…………………………………… 72.638 (0,47%)
ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA………………………… 72.576 (0,47%)
GERMAN DARIO HOYOS GIRALDO……………………………………….. 72.289 (0,47%)
BERNER LEON ZAMBRANO ERASO………………………………………. 71.087 (0,46%)
MIGUEL AMIN ESCAF…………………………………………………………. 69.295 (0,45%
MARITZA MARTINEZ ARISTIZABAL………………………………………. 64.934 (0,42%)
PARTIDO ALIANZA VERDE
AURELIJUS RUTENIS ANTANAS MOCKUS SIVICKAS………………….. 540.783 (3,53%)
ANGELICA LISBETH LOZANO CORREA…………………………………… 105.700 (0,69%)
JORGE EDUARDO LONDOÑO ULLOA………………………………………. 64.216 (0,41%)
IVAN LEONIDAS NAME VASQUEZ…………………………………………… 38.988 (0,25%)
JOSE AULO POLO NARVAEZ………………………………………………….. 34.287 (0,22%)
SANDRA LILIANA ORTIZ NOVA………………………………………………… 27.176 (0,17%)
LUIS IVAN MARULANDA GOMEZ………………………………………………… 26.169 (0,17%)
ANTONIO ERESMID SANGUINO PAEZ…………………………………………… 22.332 (0,14%
JUAN LUIS CASTRO CORDOBA………………………………………………….. 22.117 (0,14%)
JORGE ELIECER GUEVARA………………………………………………………… 20.769 (0,13%)
POLO DEMOCRÁTICO
JORGE ENRIQUE ROBLEDO CASTILLO………………………………………….. 226.099 (1,47%)
PEDRO LEONIDAS GOMEZ GOMEZ……………………………………………….. 84.821 (0,55%)
ALEXANDER LOPEZ MAYA…………………………………………………………… 84.229 (0,55%)
IVAN CEPEDA CASTRO……………………………………………………………….. 77.842 (0,50%)
JESUS ALBERTO CASTILLA SALAZAR…………………………………………….. 27.744 (0,18%)
DECENCIA
GUSTAVO BOLIVAR MORENO………………………………………………………. 116.505 (0,76%)
AIDA YOLANDA AVELLA ESQUIVEL………………………………………………… 57.175 (0,37%)
JONATAN TAMAYO PEREZ…………………………………………………………… 14.885 (0,09%)
GLORIA INES FLOREZ SCHNEIDER…………………………………………………….. 13.568 (0,08%)
MIRA
ANA PAOLA AGUDELO GARCIA…………………………………………………….71.231 (0,46%)
CARLOS EDUARDO GUEVARA VILLABON………………………………………… 66.458 (0,43%)
AYDEE LIZARAZO CUBILLOS………………………………………………………… 57.428 (0,37%)